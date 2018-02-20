BAŞKAN ESNAFI ÖVDÜ

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, olağan genel kurulunu tamamlayan esnaf odalarının temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Gürkan bu kapsamda, Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Sebzeciler Esnaf Odası, Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Madeni Eşya ve Sanatkarlar Esnaf Odası yönetimi ile bir araya geldi.



Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren’in katıldığı ziyarette konuşan Başkan Gürkan, katılımcı belediyeciliğin önemine işaret ederek “Katılımcı belediyeciliğin temeli sivil toplum örgütleri, dernekler, meslek kuruluşları, sendikalar, kanaat ve yerel önderlerimizin görüş ve önerilerini almaktır. Bizim başarımızın temelinde ise bu görüş ve öneriler ilham kaynağı olmuştur. Oda başkanlarımız ve diğer sosyal tarafların bize sundukları katkıdan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



Başkan Gürkan, esnafların hizmet verdiği bölgenin ve mahallenin güvenlik sigortası olduğunu kaydederek, “Esnaf bir memleketin istihdam ve üretim kaynağı olmakla birlikte özellikle mahallelilik kavramı içerisinde esnaflarımızı şehrin güven merkezleri olarak görüyoruz. Mahallelerimizdeki bir esnaf arkadaşımız mahallenin aynı zamanda güvenlik sigortalarıdır. Biz buna inanıyoruz. Onun için ‘Mahallelilik’ projesindeki temel yaklaşım budur. Biz Mahallelilik projesinde muhtarlarımız olsun, esnaflarımız ve diğer sosyal taraflar ile birlikte yürütüyoruz” diyerek Mahallelilik Projesi’nin Türkiye’nin birlik ve beraberliği açısından önemine vurgu yaptı.



Malatya Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Halil İçen ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kendilerinin desteklerini bekliyoruz, bizlere düşen bir görev var ise bizlerde göreve hazırız” dedi.

Malatya Madeni Eşya ve Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı İzzet Demirci de, “Belediye Başkanımızın bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Seçimlerde güven tazeledik. Bizleri tekrar göreve getiren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu emanete layıkıyla sahip çıkacağımıza kimsenin şüphesi olmasın. Başkanımız devamlı bizlerin yanında olmuştur. Sorunlarımız konusunda her daim yanımızda olmuştur. Bundan sonra da aynı duyarlılığı göstereceği konusunda en ufak bir şüphemiz yoktur. Kendisine bu nazik davetinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Başkan Gürkan’ın her zaman esnafın sorunları ile ilgilendiğini ifade eden Malatya Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bülent Karakoç ise, “Kendisine zaman zaman sorun ve sıkıntılarımızı götürüyoruz. Kendisi bu anlamda desteklerini bizlerden esirgemiyor. Bu duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Malatya Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız da, “Sorunlarımızı inşallah belediyemizle birlikte el ele vererek çözmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Malatya’mızı daha güzel yerlere getirmek için çalışacağız” diye konuştu.





20.02.2018 17:52:41 TSI