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Başkan Eser, çalışmaları yerinde inceledi

Malatya’nın Darende ilçesinde kırsal mahallelerde parke taşı çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser’de çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı. 

Başkan Eser, çalışmaları yerinde inceledi

Malatya’nın Darende ilçesinde kırsal mahallelerde parke taşı çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser’de çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı. 

13 Eylül 2018 Perşembe 15:57
Başkan Eser, çalışmaları yerinde inceledi

Darende Belediyesi tarafından kırsal mahallelerinde yapımı devam eden parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, çalışmaların sürdüğü Karaoğuz Mahallesi’ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. 
Burada yetkililerden bilgi alan Başkan Eser, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla mahalle ve sokaklarda kilit parke taşı çalışmaları yapıldığını belirterek “Kışın çamurdan, yazın tozdan kurtaracağız. Bu konuda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kilit parke taşı döşeme çalışmaları yapılırken bir yandan da yeni yol açma çalışmalarımıza da devam ediyoruz” şeklinde konuştu. 
İlçede en büyük mahalleler başta olmak üzere alt yapısı tamamlanmış bölgelerde kış öncesi çalışmaların bitirilmiş olacağını kaydeden Eser, “İlk olarak çalışmalara Karaoğuz Mahallemizden başladık. Burada 2 bin metre uzunluğundaki toprak sokaklarımızı parke taşı ile kaplıyoruz. Kış öncesi mahallelerin büyük bir kısmını tamamlayacağız. Yeni ve modern bir görünüme kavuşacak mahalle yolları, vatandaşlarımız için büyük bir kolaylık sağlayacak. Tüm hemşehrilerimiz bilmelidir ki Darende’de girilmedik sokak, yolsuz bir tek bölgemizi bırakmayacağız” diye konuştu. 
Darende’nin daha güzel ve huzurlu yaşanılabilir bir ilçe olması adına ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini belirten Eser, Darende’nin tüm mahallelerinde kilit parke taşı döşeneceğini söyledi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Süleyman Eser
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