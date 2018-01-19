BAŞKAN DENETİME ÇIKTI

Malatya merkeze yılın ilk karı yağarken, Battalgazi Belediyesi Karla Mücadele ekipleri çalışmalara hemen başladı. Bazı mahallelerde tuzlama çalışmalarına kar yağışı ile birlikte başlayan Battalgazi Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, 8 greyder, 8 bıçaklı kepçe ve 8 tuzlama aracının yanı sıra 10’ar kişiden oluşan 8 ekip ile birlikte karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Karla mücadele ekiplerini yerinde denetleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beklenen kar yağışının geldiğini belirterek, “Nihayet beklenen rahmet geldi. Bu geçtiğimiz süre içerisinde uzun süre bir kuraklık yaşadık. Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre de son 44 yılın en kurak dönemini yaşadığımızı belirttiler. Biz kar senesini var senesi olarak değerlendiriyoruz. Bizlerde Battalgazi Belediyesi ekipleri olarak şu anda 8 ekibimizle birlikte her alanda karların etkili olduğu yerlerde, gerekli tedbirleri aldık. Gerek tuzlama, gerek greyderler, gerek yol açma çalışmaları ile ekiplerimiz sahada. Sahadaki arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Kar yağsın bizde vatandaşımızın gidip geleceği yolları açma konusunda hiç bir sıkıntımız olmayacak. Araçlarımız da gerekli tedbirleri almaları gerekiyor” diye konuştu.



Yarıyıl tatilinin başlaması dolayısıyla yola çıkacak olan sürücülere uyarılarda bulunan Başkan Gürkan, “Yola çıkan sürücülerimiz çok mecbur kalmadıkça yola çıkmasınlar. Ayrıca 15 tatilin bugün başlaması nedeniyle öğrencilerimizde 15 günlük tatil sürecine girecekler. Bu tatil sürecini mümkün olduğu kadar seyahat etmeden evlerinde geçirmelerini veya yakın çevrelerinde geçirmelerini diliyorum. Ayrıca yola çıkacak araçlarda kış lastikleri ve yol anlamında tüm tedbirleri alarak yola çıkmalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

