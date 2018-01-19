Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115147
ALTIN
163.414
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2831
EURO
4.6547

BAŞKAN DENETİME ÇIKTI

Battalgazi Belediyesi Karla Mücadele ekiplerini yerinde denetleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, belediye olarak vatandaşların olumsuzluklardan etkilenmemeleri için karla mücadeleye hazır olduklarını söyledi. 

BAŞKAN DENETİME ÇIKTI

Battalgazi Belediyesi Karla Mücadele ekiplerini yerinde denetleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, belediye olarak vatandaşların olumsuzluklardan etkilenmemeleri için karla mücadeleye hazır olduklarını söyledi. 

SİNEM
SİNEM
19 Ocak 2018 Cuma 17:24
BAŞKAN DENETİME ÇIKTI

Malatya merkeze yılın ilk karı yağarken, Battalgazi Belediyesi Karla Mücadele ekipleri çalışmalara hemen başladı. Bazı mahallelerde tuzlama çalışmalarına kar yağışı ile birlikte başlayan Battalgazi Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, 8 greyder, 8 bıçaklı kepçe ve 8 tuzlama aracının yanı sıra 10’ar kişiden oluşan 8 ekip ile birlikte karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Karla mücadele ekiplerini yerinde denetleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beklenen kar yağışının geldiğini belirterek, “Nihayet beklenen rahmet geldi. Bu geçtiğimiz süre içerisinde uzun süre bir kuraklık yaşadık. Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre de son 44 yılın en kurak dönemini yaşadığımızı belirttiler. Biz kar senesini var senesi olarak değerlendiriyoruz. Bizlerde Battalgazi Belediyesi ekipleri olarak şu anda 8 ekibimizle birlikte her alanda karların etkili olduğu yerlerde, gerekli tedbirleri aldık. Gerek tuzlama, gerek greyderler, gerek yol açma çalışmaları ile ekiplerimiz sahada. Sahadaki arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Kar yağsın bizde vatandaşımızın gidip geleceği yolları açma konusunda hiç bir sıkıntımız olmayacak. Araçlarımız da gerekli tedbirleri almaları gerekiyor” diye konuştu.


Yarıyıl tatilinin başlaması dolayısıyla yola çıkacak olan sürücülere uyarılarda bulunan Başkan Gürkan, “Yola çıkan sürücülerimiz çok mecbur kalmadıkça yola çıkmasınlar. Ayrıca 15 tatilin bugün başlaması nedeniyle öğrencilerimizde 15 günlük tatil sürecine girecekler. Bu tatil sürecini mümkün olduğu kadar seyahat etmeden evlerinde geçirmelerini veya yakın çevrelerinde geçirmelerini diliyorum. Ayrıca yola çıkacak araçlarda kış lastikleri ve yol anlamında tüm tedbirleri alarak yola çıkmalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Selahattin GürkanBattalgaziKarla Mücadele EkibiMalatyaBusabah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"KENT MÜZESİ" TOPLANTISI
"KENT MÜZESİ" TOPLANTISI
VALİDEN BAŞARILI HAFIZLARA JEST
VALİDEN BAŞARILI HAFIZLARA JEST
MALATYA'DA DEPREM
MALATYA'DA DEPREM

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim