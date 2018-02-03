BAŞKAN ÇULHA’NIN VERGİ İNDİRİMİ TALEBİ GERÇEKLEŞTİ

Battalgazi Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Adil Çulha, geçen yıl hükümetin çıkarttığı bir kanunla yıllık gelirleri 8 bin liranın altında olan esnaflar vergiye tabi tutulmayıp bu yıl da esnafların vergiye tabi tutulmaması için Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’den destek istediklerini daha önceden açıklamış, bunun tek dilekleri olduğunu dile getirmişti. Başkan Çulha’nın Bakan Tüfenkci’den esnafları için beklediği bu dilek gerçekleşti.

Küçük esnaflar için gerçekleştirilen vergi indiriminden dolayı Bakan Tüfekci’te teşekkür eden Başkan Çulha, bu sistemin devam etmesini istedi.

GELİRİ 8 BİNİN ALTINDA OLANLAR YARARLANACAK

Basit Usul Beyannamesi konusunda esnafları tekrar uyan Başkan Çulha, “Sayın Bakanımızın da bu konudaki girişimleri sonucunda bu ay içinde verilecek olan 2017 yılında başlayan Basit Usul Beyannamelerde ilk defa uygulanacak olan vergi indirimi miktarı 8 bin TL'nin altında olan esnaf yararlanacak. Düşük gelirli esnafımızdan bu şeklide vergi alınmayacak olması esnafımızı ve bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Ayrıca Şubat ayı içinde verilmesi gereken beyannamelerini mutlaka süresi içinde vermelerini ve duyarlık göstermelerini arzu ediyoruz. Bu konuda esnafımızın yanında olan Sayın Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’ye esnafım adına teşekkür ediyorum. 2018 ve bundan sonra da bu sistemin devam etmesi konusunda katkılarını bekliyorum” diye konuştu.

MAHALLELERİN GÖNÜLLÜ BEKÇİLERİ

Başkan Çulha, “Vatandaşlarımızdan ricamız kendilerine her koşulda hizmet veren mahalle esnaflarından alışveriş etmeleri. Bilindiği gibi Ahilik kültüründen gelen esnaflarımız mahallelerimizin bir nevi gönüllü bekçiliklerini yapmaktadırlar. Mahalle halkının sevincinde, üzüntüsünde, yanlarına olmaktadırlar. Mahalle sakinlerinin yeri geldiğinde evlerinin anahtarlarını bıraktığı, yeri geldiğinde dolmuş parası aldığı, parası olmadığında evinin iaşesini rahatlıkla temin ettiği esnafını da alışveriş yaparak desteklemesini istiyoruz. İstiyoruz ki cenazesinde komşusunun yanında olan, düğününde sevincine ortak olan esnafı mahalle sakinleri de Alışveriş merkezleri yerine kendi esnafından alışveriş yaparak desteklesin” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com