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Başkan Cömertoğlu’ndan Berat Kandili Mesajı

Berat Kandili dolayısı ile bir mesaj yayınlayan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, mesajında kandil gecelerinin birlik ve beraberlik geceleri olduğuna dikkat çekti.

Başkan Cömertoğlu’ndan Berat Kandili Mesajı

Berat Kandili dolayısı ile bir mesaj yayınlayan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, mesajında kandil gecelerinin birlik ve beraberlik geceleri olduğuna dikkat çekti.

30 Nisan 2018 Pazartesi 19:01
Başkan Cömertoğlu’ndan Berat Kandili Mesajı

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, “Ramazan’ın müjdecisi, Cenab-ı Hakk’ın dünya semasına rahmetiyle tecelli ettiği Berat Gecemiz tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olsun. Yaradan’ın affına sığınmak, bağışlanma dilenmek için fırsat sunan Berat Kandili, aynı zamanda, insanlar arasındaki dargınlıkları, küskünlükleri gidermek, yıktığımız gönülleri, kırdığımız kalpleri onarmak için de bir fırsattır. Tüm vatandaşlarımız vicdani bir muhasebe yapacak, dargınlıkları ve küskünlükleri unutacak, barışın, dostluğun ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi için çaba harcayacaktır. Bu duygularla milletimizin ve İslâm aleminin Berat Kandili’ni tebrik ediyor, Cenab-ı Allah’tan bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” açıklamalarına yer verdi.(Bülten)

Anahtar Kelimeler:
BERAT KANDİLİHaluk Cömertoğlu
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