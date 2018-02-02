Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118119
ALTIN
161.274
DOLAR
3.7638
STERLİN
5.3248
EURO
4.6843

BAŞKAN CÖMERTOĞLU KONFERANSA KATILDI

 Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Birlik Vakfı tarafından düzenlenen konferansa katıldı. 

BAŞKAN CÖMERTOĞLU KONFERANSA KATILDI

 Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Birlik Vakfı tarafından düzenlenen konferansa katıldı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
02 Şubat 2018 Cuma 18:31
BAŞKAN CÖMERTOĞLU KONFERANSA KATILDI


Başkan Cömertoğlu, “Yerel Yönetimde İnsan Kalitesi” konulu konferansta öncelikle Arapgir ilçesinin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikler hakkında bilgiler verdi. Programda konuşan Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, “Birlik Vakfımızdan içeri giren herkes vakıf üyesidir. Vakıf ibadullaha ait olan bir mülkün Allah yolunda harcanmasıdır. Arapgir’in çok özelliği var. Dolayısıyla tarihine, doğaya ve kültürüne sahip çıkan, yöresel ürünleri destekleyen kıymetli Başkanımız çok büyük hizmetler yapıyor. Kendisine çalışmalarından ötürü müteşekkiriz” dedi. Birlik Vakfının önemli hizmetler yaptığını belirten Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise, ” Kurucuları olan Cumhurbaşkanımız ve Meclis Başkanımızdan Allah razı olsun. Çok kısa zamanda güzel hizmetler yaptılar. Bu millete hizmet etmek büyük bir şeref, sizler hem hizmet ediyorsunuz, hem de kendi işlerinizi yürütmeye çalışıyorsunuz” ifadelerini kullandı.
Başkan Cömertoğlu konferansta, “Kaliteli insan işiyle, boş insan kişiyle uğraşır.Sizler boş insanlardan değil kaliteli insanlardan olmayı kendinize yeğleyin. Bunu yaptığınız sürece çevreniz tarafından daima sevilen ve sayılan bir insan olursunuz” dedi.
Konferansın sonunda Başkan Cömertoğlu'na katılımlarından dolayı bir de plaket takdim edildi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Arapgir Belediye Başkanı Haluk CömertoğluBİRLİK VAKFI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEHMETÇİK İÇİN KAN VERDİ
MEHMETÇİK İÇİN KAN VERDİ
LÖSEMİ HASTALARI İÇİN ETKİNLİK
LÖSEMİ HASTALARI İÇİN ETKİNLİK
MALATYA ŞEHİDİNİ TOPRAĞA VERDİ
MALATYA ŞEHİDİNİ TOPRAĞA VERDİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim