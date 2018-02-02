BAŞKAN CÖMERTOĞLU KONFERANSA KATILDI



Başkan Cömertoğlu, “Yerel Yönetimde İnsan Kalitesi” konulu konferansta öncelikle Arapgir ilçesinin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikler hakkında bilgiler verdi. Programda konuşan Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, “Birlik Vakfımızdan içeri giren herkes vakıf üyesidir. Vakıf ibadullaha ait olan bir mülkün Allah yolunda harcanmasıdır. Arapgir’in çok özelliği var. Dolayısıyla tarihine, doğaya ve kültürüne sahip çıkan, yöresel ürünleri destekleyen kıymetli Başkanımız çok büyük hizmetler yapıyor. Kendisine çalışmalarından ötürü müteşekkiriz” dedi. Birlik Vakfının önemli hizmetler yaptığını belirten Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise, ” Kurucuları olan Cumhurbaşkanımız ve Meclis Başkanımızdan Allah razı olsun. Çok kısa zamanda güzel hizmetler yaptılar. Bu millete hizmet etmek büyük bir şeref, sizler hem hizmet ediyorsunuz, hem de kendi işlerinizi yürütmeye çalışıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Başkan Cömertoğlu konferansta, “Kaliteli insan işiyle, boş insan kişiyle uğraşır.Sizler boş insanlardan değil kaliteli insanlardan olmayı kendinize yeğleyin. Bunu yaptığınız sürece çevreniz tarafından daima sevilen ve sayılan bir insan olursunuz” dedi.

Konferansın sonunda Başkan Cömertoğlu'na katılımlarından dolayı bir de plaket takdim edildi.