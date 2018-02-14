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 Başkan Cömertoğlu kent sorunları ve yerel yönetimleri anlattı 

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen ‘Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler’ konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. 

 Başkan Cömertoğlu kent sorunları ve yerel yönetimleri anlattı 

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen ‘Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler’ konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. 

busabahh
busabahh
14 Şubat 2018 Çarşamba 15:01
 Başkan Cömertoğlu kent sorunları ve yerel yönetimleri anlattı 

Malatya Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen konferansa katılan Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, proje okulu öğrencilerine yerel yönetimler ile ilgili bilgiler verdi. Başkan Cömertoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı konferansa Okul Müdürü Mikail Çirkin, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Başkan Haluk Cömertoğlu, belediyecilik hizmetinin ilk aşamasından projenin değerlendirilip ortaya koyulmasına kadar birçok konuya değindi. Yerel yönetimlerin yapısı ve işleyişi konusunda proje okulu öğrencilerine bilgiler aktaran Başkan Cömertoğlu, kentleşmede planlamanın önemine değinerek kentlerin planlı bir şekilde ele alınması gerektiğini ifade etti.

Konferans sonunda öğrencilerin yerel yönetimler ile ilgili sorularına açıklık getiren Başkan Cömertoğlu, kendisini konferansa davet eden Okul Müdürü Mikail Çirkin’e ve öğrencilere teşekkür etti. busabahmalatya.com 
 

İHA

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Arapgir Belediye Başkanı Haluk CömertoğluMalatyaMalatya Haberleri
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