BAŞKAN ÇAKIR’DAN ZAM AÇIKLAMASI

Malatya genelinde şebeke yenileme ve depolar olmak üzere su altyapısına yapılan dev yatırımlara ve akaryakıta gelen zamlara rağmen su ve ulaşıma zam yapmama kararı aldıklarını kaydeden Başkan Çakır, vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için Büyükşehir Belediyesi imkanlarını sonuna kadar zorladıklarını belirtti.



Büyükşehir sürecinde 305 milyon TL’ lik altyapı yatırımı yaparak, bin 575 km içme suyu, 668 km de kanalizasyon ve yağmursuyu hattı olmak üzere toplamda 2 bin 433 km’lik bir altyapı hizmeti gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çakır, önümüzdeki dönem için de 170 milyon TL’lik bir altyapı yatırımının da devam ettiğini kaydetti.



Kayıp kaçak suyla mücadele konusunda Türkiye 1.si olduklarını kaydeden Başkan Çakır, 680 km su şebekesinin tarandığını ve 210 bin kişinin günlük su ihtiyacına tekabül eden saniyede 486 litre suyu sisteme kazandırıldıklarını ifade etti.



SUYA ZAM YOK

Bütün bu yatırım ve programlara rağmen 30 büyükşehir içerisinde en ucuz suyun kullanıldığı 5 şehirden birinin Malatya olduğunu belirten Başkan Çakır 13 aydır suya zam yapmadıklarını hatırlatarak, 2018 yılında da suya zam yapmayacakları müjdesini verdi.

Toplu ulaşımda zam yok

Başkan Çakır bir müjde de Otobüs Biletleri ile ilgili verdi. 2017 yılında sadece motorin fiyatlarına ortalama yüzde 10 zam geldiğini, enflasyon farkının da yüzde 12 olduğunu kaydeden Çakır, en son Ağustos/2017’de toplu taşıma ücretlerine yüzde 7-8 oranında zam yapıldığını belirterek, 2018 yılında toplu taşıma bilet ücretlerine zam yapmama kararı aldıklarını belirtti.



İNDİRİMLİ KARTLARIN İPTALİ MAHKEME KARARI

Başkan Çakır emekli, öğretmen ve imamların indirimli kartlarının iptalinin de yasal bir zorunluluktan kaynaklandığını belirterek, “4736 sayılı kanunun 1. maddesinde Belediyelerin veya işletmelerinin, iştiraklerinin işlettiği toplu taşıma araçlarında kimlerin indirimli veya ücretsiz taşınacağını açıkça belirtilmiştir. Belediyemiz tarafından daha önce uygulanan 65 yaş altı emekli, öğretmen ve imamlar için uygulanan indirimli kartlar, vergi müfettişleri tarafından mahkemeye taşınmış olup, 65 yaş altı emekli, öğretmen ve imamlara indirimli kart verilmesinin mümkün olmadığı yerel mahkemece karara bağlanmıştır” diye konuştu.