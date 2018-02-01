Başkan Çakır’dan dernek ve esnaf ziyareti 

İlk olarak Yeşilyurt Muhtarlar Derneği’ne giden Başkan Çakır’ın ziyareti sırasında Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz ile çok sayıda dernek üyesi muhtar hazır bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanının zaman zaman kendilerini ziyaret ettiğini belirten Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz, ziyaretten dolayı Başkan Çakır’a teşekkür etti. Dernek Başkanı Şahbaz, “Büyükşehir Belediye Başkanımızla yapmış olduğumuz bu toplantılarda mahallelerimize yapılan hizmetleri, mahallelerimizin sorunlarını istişare etme imkanı buluyoruz. Başkanızın Malatya’ya çok güzel hizmetleri oldu, bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantılarda mahalleler ile Malatya geneline yapılan hizmetleri istişare ettiklerini belirten Başkan Çakır, Malatya’nın herkesin gözbebeği ve ortak sevdası olduğunu söyledi. Başkan Çakır, “Temel görevlerimizden biri Malatya’yı bir bütün olarak kalkındırmak ve geliştirmektir. Belediyecilik hizmetlerinin yanında Malatya’yı sağlıkta, eğitimde, sosyal ve kültürel alanda iyi bir noktaya taşımak için çalışmalar yürütüyoruz. Büyükşehirle birlikte Malatya genelinde daha yoğun bir çalışma başlattık. Merkezle birlikte kırsalın da gelişmesini sağlamak amacıyla projeler hazırladık. Büyükşehir Belediyesi olarak her ilçemizin alt yapısını, üst yapısını yenileyerek daha güzel ve yaşanabilir bir şehir oluşturma gayreti içerisindeyiz. Bu anlayışla Malatya’nın her noktasına hizmet ve yatırımlar yapıyoruz” şeklinde konuştu.



2018 yılı hizmet ve yatırım planlamalarının yapıldığını da belirten Başkan Çakır, “Yapmış olduğumuz yatırım ve hizmetlerle Malatya’yı herkesin gıpta ile baktığı bir şehre dönüştürdük. Malatya’nın alt yapısını yeniden planlayarak 2016-2017 yıllarında 739 cadde ve sokağımızın altyapısını yeniledik. Malatya’ya yeni alt merkezler kazandırmak için çalışmalar yürüttük. Malatya’nın her noktasında ciddi bir gelişme yaşanıyor” dedi. Sosyal ve kültürel alanda da önemli yatırım ve hizmetler gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Çakır, bu çalışmaların 2018 yılında artarak devam edeceğini söyledi. Yapılan konuşmaların ardından mahalle muhtarları mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ederek, mahalleleri ile ilgili istek ve önerilerde bulundular.



Bakırcılar çarşısına ziyaret



Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Muhtarlar Derneği ziyareti sonrasında Bakırcılar Çarşısı esnaflarını da ziyaret etti.

Başkan Çakır’ın ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini belirten çarşı esnafı yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Çakır’a teşekkür etti.

