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 Başkan Çakır’a yetki verildi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, MASKİ’nin yatırımları için kredi kullanılması noktasında Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a yetki verdi. 

 Başkan Çakır’a yetki verildi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, MASKİ’nin yatırımları için kredi kullanılması noktasında Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a yetki verdi. 

busabahh
busabahh
16 Şubat 2018 Cuma 17:07
 Başkan Çakır’a yetki verildi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Şubat ayı toplantısına, bugün ikinci birleşimle devam etti. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlık etti. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantı gündeminde, bazı konular görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler bir sonraki toplantıya bırakıldı. Gündem maddeleri arasında yer alan Kuzey ilçeler içme suyu deposu, terfi binası ve fosseptik inşaatı işi ile muhtelif ilçelerde 2. etap içme suyu yapım işinde kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi kabul edildi.


Meclis toplantısında daha çok imar ağırlıklı konular görüşülüp karara bağlanırken bir sonraki meclis toplantısının 20 Şubat Salı günü saat 14.00 de yapılması oy çokluğu ile kabul edildi.

İHA

Son Güncelleme: 16.02.2018 17:10
Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇakırMASKİMalatya Büyükşehir Belediye Meclisi
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