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BAŞKAN ÇAKIR : ''GEREKEN CEZAYI ALSINLAR''

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Malatya’da görülen davayı takip eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, darbe girişimine katılan herkesin hak ettiği cezayı alması gerektiğini belirterek davanın takipçisi olduklarını söyledi.

BAŞKAN ÇAKIR : ''GEREKEN CEZAYI ALSINLAR''

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Malatya’da görülen davayı takip eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, darbe girişimine katılan herkesin hak ettiği cezayı alması gerektiğini belirterek davanın takipçisi olduklarını söyledi.

busabahmalatya
busabahmalatya
28 Şubat 2018 Çarşamba 17:49
BAŞKAN ÇAKIR : ''GEREKEN CEZAYI ALSINLAR''

Yakınca Spor Salonunda duruşmayı izledikten sonra çıkışta açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, bugün aynı zamanda 28 Şubat 1997 yılında yapılan darbenin de yıldönümü olduğunu hatırlatarak, “Bütün darbeler bir insanlık suçudur. Darbeleri yapanların bugün milletimizin gözü önündeki yeri bellidir. 28 Şubat döneminde ülkemizde başta ilim sahibi olan insanları, öğretim görenleri, dini inançlarından ve tüm özgürlüklerinden kısıtlayarak mahkum edenlerin daha sonra ne hale geldikleri hep birlikte gördük” dedi.

Bundan sonra bir daha bir darbe olmaması için bütün milletin vatanına sahip çıkması gerektiğini belirten Kahtalı, “Allah bu ülke üzerine hesabı olanların hesabını boşa çıkarsın. Darbelerin takipçisi olacağız, bu hainlerin yaptıklarının yanlarına kalmayacak şekilde şehitlerimizin bir damla kanının dahi bunlara bırakmadan 15 Temmuz ve bütün şehitler için bu tür davaları takip edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise 15 Temmuz’da ibret alınması gereken bir çok olayın olduğunu dile getirerek, “Bu ülke darbelerde çok şey kaybetti. Ekonomik gücünü kaybetti, siyasi bağımsızlığını kaybettiği dönemler oldu. Ama 15 Temmuz bunlardan birçok farklılık gösteriyor. Birincisi, bu sadece bir darbe girişimi de değildi. Ülkemizi belki bir iç savaşa sürükleyecek büyük bir işbirliği, perde arkasında derin ilişkilerin olduğu bir süreçti” şeklinde konuştu.

İlk defa halkın darbelere karşı ilk defa dur dediğini belirten Çakır, “Yine ilk defa bir Cumhurbaşkanının, hükümetin darbelerin karşısında göğüs germesiydi. 15 Temmuz’dan sonrada da ne kadar bağlantıların olduğu anlaşıldı ama biz bu 15 Temmuz’u yapanlardan hesap soramazsak hak ettikleri cezaları alamazlar ise biz bu tür darbelere her zaman maruz kalacağız. Dolayısıyla bizim temel arzumuz halkın beklediği bu. Darbenin içerisinde yer almış herkesin yargılanması ve gereken cezaya çarptırılmasıdır” dedi.

Yargılama sürecinde herkesin cezasını bulabilmesi için halk iradesinin de gerekli olduğunu ifade eden Çakır, “15 Temmuz’da olay bitmiş değil, biz bunun takipçisi olmak zorundayız. Afrin’ne büyük bir mücadele içerisindeyiz. Orada da şehitlerimiz var, Oradaki şehirlerimiz de bu vatan için millet için bayrak için şehit oldu. 15 Temmuz‘da 250 kardeşimiz kendini tankın topun silahların önünde göğsünü ülke için siper etti. Bu yargılama neticesinde şehitlerimizin kanının yerde kalmaması adına bu hainlerin gereken cezalara çarptırılmaları gerekiyor, bu davaların takipçileri olacağız” diye konuştu. busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 28.02.2018 18:20
Anahtar Kelimeler:
Ahmet çakırFetöBusabah Haberler15 Temmuz
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