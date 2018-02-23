BAŞKAN ÇAKIR, BUSABAH’LA BİR ARAYA GELDİ

Başkan Ahmet Çakır, dün BUSABAH gazetesi ekibi ile kahvaltıda bir araya geldi. BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi Memet Umut Bozkurtoğlu, Genel Yayın Yönetmeni Fatih Avcı, Yazı İşleri Müdürü Türkan Yıldız, Reklam Müdürü Murat İpekten ve gazete Muhabiri Mutlu Sarıgül’ün katıldığı programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu da katıldı.



Gündeme dair konuların görüşüldüğü kahvaltı programına Malatya’ya yapılan yatırımlardan bahsedildi, yapılması planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. busabahmalatya.com

