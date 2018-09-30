Başkan Bingöl’den doğruluk ve adalet vurgusu

Bingöl, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının mali,özlük ve sosyal haklarını koruyup geliştirecek çalışmalar yapma,sağlık ve sosyal politikalara yön verecek faaliyetlerde bulunma,ülke insanının daha özgür,adil ve paylaşımcı bir ülkede yaşamasına katkı sağlama,Türkiye ve dünyada haksızlığa uğramış ve yardım bekleyen mağdur kişi ve kesimlere yardım etme misyonuyla yola çıkan Sağlık-Sen, Türkiye’deki kamu görevlileri sendikaları içerisinde en fazla üyeye sahip,sağlık ve sosyal politikalar konusunda temel belirleyicidir. Sağlık-Sen dünyadaki sendikal faaliyetlerde lider konumunda olan bir Sivil Toplum Kuruluşu olmayı hedeflemektedir. Sağlık-Sen olarak sendikacılığın, sosyal adalet temelinde hak taleplerine yönelen, çalışma ahlakını temel prensip olarak ele alan, mazlum ve mağdurun korumasına odaklanan, insanı yaşatma idealinin devletin varlığı için temel bir gereklilik olduğunu düşünen, örgütüne ve toplumuna karşı sorumluluk bilincinden olan, kibirden uzak,empati duygusu yüksek bir anlayışla sendikal faaliyetlerimizi yerine getiren bilinçle devam etmekteyiz.

Bu değerler sendikacılığı çerçevesinde temel değerlerimiz;eylemsellik, değişime açıklık, çözüm odaklılık, şeffaf yönetim ve bilimselliktir. Birliğimiz ve beraberliğimiz için her zeminde,her şartta çaba gösterdik, göstermeye devam edeceğiz! Kardeşlik hukukumuz için kucaklayıcı olmaya ve hayır konuşmaya devam edeceğiz.”