BAŞKAN, BEYDAĞI MAHALLESİ’Nİ İNCELEDİ

Başkan Gürkan, “Burada yaşayan vatandaşlarımızın, daha sağlıklı ve rahat bir şekilde yaşamaları için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, Merkez Beydağı Mahalle Muhtarı Hakverdi Sevgi, bazı birim müdürleri ve mahalle sakinleri ile birlikte merkez Baydağı Mahallesi TOKİ bölgesinde incelemede bulunarak, mahallenin ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Mahallemizde yapmış olduğumuz incelmede, özellikle buradaki yeşil alanların oluşturulması, ağaçların sulanması ve su kaynaklarının bulunması noktasında ilgili arkadaşlara gerekli talimatı verdik. Sondaj çalışmalarıyla terk edilen yerlerin yeşil alan olarak ihdas edilmesi, Park Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından gerekli düzenlemenin yapılması ve ailelerimiz ile orada bir sportif aktivitelerin yerine getirilebilecek bir mekânlar oluşturulması noktasında gerekli talimatlar verildi. İmamımız, Mehmet Akif Cami’sinin bahçesini güzel bir şekilde dizayn ederek ağaçlandırmışlar. Okul öncesi öğretime açık olması üzerine alt kısımda çocuklarımızın yetiştirilmesi, bilgi ve becerilerinin arttırılması noktasında, öğretmenler ve sevgi anneleri vasıtasıyla gerekli çalışmaları yapıyorlar. Oradaki eksik ve aksaklıklar içinde ilgili arkadaşlara gerekli talimatlar vererek, abdest alma ve tuvalet bölümlerinde düzenlemelerin yapılması noktasında yapılacaklar içinde bilgilendirmeler yapılmıştır. Burada yaşayan vatandaşlarımızın, daha sağlıklı ve rahat bir şekilde olmaları için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz” dedi.

Merkez Beydağı Mahalle Muhtarı Hakverdi Sevgi ise, Başkan Gürkan’ın sorunları çözeceğine güvenlerinin tam olduğunu belirterek, “Sayın başkanımıza bu yazdan itibaren mahallemize ikinci defa gelişi, başkan yardımcılarımızın sürekli buraya gelmesi ve dertlerimizi dinledikleri için teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Biz kendimizden çok Selahattin Başkanımıza güveniyoruz. Yaptıkları ve yapacaklarının teminatı denir ya, biz onlardan dolayı biliyoruz ki sondajımızda yapılacak, yeşil alanımız, spor alanımız, ticari alandaki faaliyetlerimiz yapılacak. Şimdiden kendisine teşekkür ediyorum. Kendisinden Allah razı olsun, rabbim başımızda eksik etmesin” diye konuştu.

Mehmet Akif Camii İmam Hatibi Bayram İçli’de, “Buraya kadar gelerek bizleri ziyaret etmenin ve taleplerimize cevap vermeniz açısından Allah razı olsun. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

TOKİ Temsilcisi Ahmet Gelir ise, “Sosyal ve Kültürel Belediyecilik adına atmış olduğunuz adımları ve bize olan yaklaşımlarınızı takdirle karşılıyoruz. Çözüm odaklı projeler üretmeniz ve bizlerin sesine kulak vermeniz bizlerin açısından sevindirici. Vermiş olduğunuz emeklerden dolayı teşekkür ediyorum, yolunuzda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.(Bülten) busabahmalatya.com