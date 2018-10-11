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Başkan Avşar’dan hayırlı olsun ziyareti

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Avşar’dan hayırlı olsun ziyareti

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:44
Başkan Avşar’dan hayırlı olsun ziyareti

Ziyarette kısa bir konuşma yapan MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, Turgut Özal Üniversitesi tarafından yapılacak çalışmaların şehrin gelişmesine ve kent kimliğine değer katacağını ifade ederek “Hocamıza MHP Teşkilatımız olarak hayırlı olsun ziyaretinde bulunuyoruz. Kendilerine bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Ortak paydamız Malatya için var gücümüzle, hayırlı olan tüm çalışmaların yanında olacağız” ifadelerine yer verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Karabulut ise “Turgut Özal Üniversitesi bulunduğu konum itibariyle, şehrimizin önemli bir markasıdır. Üniversite olarak işbirliği ve istişareler içerisinde Malatya ve çevresi baş da olmak üzere ülkemizin gelişmesine katkı sağlamak için çaba sarf edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ziyarete, MHP İl Genel Sekreteri Vahap Murat, İl Başkan Yardımcısı Burhan Kılıç ve İl Yönetimi de katıldı. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Bülent AvşarAysun Bay Karabulut
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