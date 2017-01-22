22 Ocak 2017 Pazar

Başkan Akdemir muhtarlarla bir araya geldi

Malatya'nın Kale ilçesinde Belediye Başkanı Cemal Akdemir, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

22 Ocak 2017 Pazar 16:30
Başkan Akdemir muhtarlarla bir araya geldi
Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, mahalle muhtarlarıyla aylık istişare toplantısında buluştu. Kale'yi hep daha ileriye götürmeye çalıştıklarını anlatan Başkan Akdemir, sorunların çözümünde muhtarların desteğinin çok önemli olduğuna dikkat çekti. Vatandaşların sorunlarının belediyeye ulaştırılması noktasında muhtarların köprü görevi üstlendiğini belirten Başkan Akdemir, "Sizler istek ve sorunları bildiriyorsunuz, bizler de çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kırsal mahallelerimizin en büyük sorunu yoldu. Çok şükür ki, problemimizin büyük bir kısmını ortadan kaldırdık. Sokak sağlıklaştırılması planı arasında yer alan parke kilit taşı döşeme ve park yapımı gibi projeler ihtiyaçlar doğrultusunda devam edecek" dedi. Kale ilçesinin sulama sorununa da değinen Başkan Akdemir, "Sulama suyu talepleri için yerinde etüt yapılacak. Sorunu bu şekilde çözeceğiz" dedi. 
Toplantıya katılan muhtarlar ise sorunların çözümünde Başkan Akdemir'in yanlarında olduğunu belirterek, hizmetler nedeniyle teşekkür etti.
İHA
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