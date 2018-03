BAŞKA TÜRKİYE YOK

Yürüyüşe binlerce kişi katıldı; “Ne mutlu Türküm diyene”, “Allah-u Ekber” şeklinde sloganlar atıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Teşkilatı tarafından Afrin’de mücadele eden Mehmetçikler için “Milli Birlik ve Beraberlik Ruhu ve Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü” gerçekleştirildi. Dün parti binasının önünde başlayan ve iktidar ile ana muhalefet partisinden kimsenin katılmadığı yürüyüşe Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar, Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, STK temsilcileri, muhtarlar, gaziler, MHP İl Teşkilat üyeleri, partililer ve binlerce vatandaş katıldı.

Yer yer sloganların atıldığı yürüyüş Abdullah Gül Parkı önüne kadar devam etti. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasından sonra bir konuşma yapan MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar, bugün burada, milli birlik ve beraberliklerinin daha da kuvvetlendirilmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudutlarda ve bölgede güvenliği istikrarı sağlamak; Afrin bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı’na destek vermek amacıyla toplandıklarını dile getirdi.

Milli birlik ve beraberlik şimdi değilse ne zaman olunacağını soran Başkan Avşar, “Türk milleti binlerce yıllık mazisinde ordu millettir. Türkistan'dan Anadolu'ya ordumuzla milletimiz hep bir olmuştur.Söz konusu olan vatandır. Vatanın söz konusu olduğu yerde tüm ayrıntılar teferruattır. Kıvançta ve tasada bir ve beraber olmalıyız. Çünkü başka Türkiye yok. Vatanı kaybettikten sonra neyin siyasetini yapacağız, millet bölündükten sonra iktidarın ne anlamı kalacaktır? Birlik ve beraberlik, şimdi değilse ne zaman olacaktır?Şimdi tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet diye haykırma zamanıdır. Birlik ve beraberlik zamanıdır. Afrin harekâtına ve Mehmetçik'e destek çıkma zamanıdır” diye konuştu.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI BU HAREKATI YAPIYORUZ

Kimsenin topraklarında gözleri olmadığını ifade eden Başkan Avşar, şunları kaydetti:

“Türkiye üzerinde, içeride ve dışarıda alçakça hesaplar yapanlar can düşmanlarımızdır. ABD ve İsrail'in öncülük ettiği Batılı güçler; Afganistan, Irak ve Suriye'den başlayarak Ortadoğu ve bilhassa İslam coğrafyasının her yanını kan gölüne çevirdiler. Maksatları İslam coğrafyasındaki petrolü ve yeraltı zenginliklerini sömürmek olsa da plan üstüne plan geliştirdikleri bu coğrafyada esas gayeleri bir terör devleti kurmaktır. O bölgede emperyalistlerin maşası olan ve onların verdiği silahlarla bölge halklarına zulmeden terör örgütlerine karşı bu harekâtı yapıyoruz. Kimsenin topraklarında gözümüz yok. Ancak çevremizde yaşanan gelişmelere de duyarsız kalamayız ve gelişmeleri iyi bir şekilde tahlil etmek durumundayız. 15 Temmuz'da olduğu gibi Malatya yine birlik ve beraberlik içerisinde tek yürek olarak Devletimizin bekası için mücadele eden güvenlik güçlerimizin her durum ve şart altında yanlarında, destekçisidir.” MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi