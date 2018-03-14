Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117593
ALTIN
165.105
DOLAR
3.8787
STERLİN
5.4142
EURO
4.7977

BAŞHEKİMDEN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Keleş 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. 

BAŞHEKİMDEN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Keleş 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. 

busabahh
busabahh
14 Mart 2018 Çarşamba 15:50
BAŞHEKİMDEN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI

Sağlıklı hayatın insanların vazgeçemeyeceği temek bir hak olduğunu kaydeden Kelleş, “Sağlıklı hayat insanların vazgeçemeyeceği temek bir haktır. Etkin ve kaliteli bir sağlık sistemi, toplumun en önemli şartlarından biridir. Canımızı emanet ettiğimiz, sağlıklı toplumların oluşmasına emek veren sağlıkçıların hayatımızdaki yeri yadsınamaz. Bu duygu ve düşüncelerle toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için hizmet veren değerli hekimlerimiz 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.  busabahmalatya.com 
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya Eğitim Ve Araştırma HastanesiMehmet Keleş14 Mart Tıp Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MİAD KADIN KOLLARI’NDAN  ANLAMLI PROJE
MİAD KADIN KOLLARI’NDAN  ANLAMLI PROJE
KİRAZ'DAN 14 MART TIP BAYRAMI DEĞERLENDİRMESİ
KİRAZ'DAN 14 MART TIP BAYRAMI DEĞERLENDİRMESİ
ÖRNEK OLSUN!
ÖRNEK OLSUN!

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim