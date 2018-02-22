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BAŞBAKAN MALATYA'YA GELİYOR

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Cumartesi günü partisinin il kongresine katılmak üzere Malatya’ya gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım’ı Malatya’ya yakışır bir şekilde misafir etmek için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

BAŞBAKAN MALATYA'YA GELİYOR

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Cumartesi günü partisinin il kongresine katılmak üzere Malatya’ya gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım’ı Malatya’ya yakışır bir şekilde misafir etmek için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

busabahh
busabahh
22 Şubat 2018 Perşembe 17:51
BAŞBAKAN MALATYA'YA GELİYOR

Başbakan Binali Yıldırım’ın Malatya’ya gelişiyle ilgili açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 24 Şubat Cumartesi günü saat 12:00’de Kapalı Spor Salonu önünde Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla düzenlenecek miting ile saat 13:00’deki AK Parti Malatya 6. Olağan İl Kongresine tüm Malatyalıları davet etti.

Başbakan Binali Yıldırım’ı Malatya’da en güzel şekilde ağırlamak adına başlattıkları çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini ifade eden Polat, “Malatyalı hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımızı ve Başbakanımızı bugüne kadar düzenlenen tüm mitinglerde veya etkinliklerde her zaman bağrına basmıştır. 24 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek miting ile AK Parti 6. İl Olağan Kongresine katılacak Başbakanımız Binali Yıldırım’ı kentimizde ağırlayacak olmak bizim adımıza gurur ve onurdur. Başbakanımız Binali Yıldırım’ı Malatyalılar olarak büyük bir heyecan ve ağırlayacağız ve kendisine millete hizmet yolunda moral vereceğiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak Cumartesi günkü programların sorunsuz geçmesi adına başlatılan bütün çalışmalara sonuna kadar destek veriyoruz. Bütün hemşehrilerimizi cumartesi günkü miting ile kongreye davet ediyorum” diye konuştu.
 

İHA

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