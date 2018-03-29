Başarılı sporcular ödüllendirildi

21-25 Mart 2018 tarihleri arasında Sinop ilinde yapılan Okullar Arası Kick Boks Türkiye Şampiyonasında derece yapan sporcular Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı tarafından ödüllendirildi.

Kick Boks İl Temsilcisi Hasan Basri Karakuş, Okullar Arası Kick Boks Türkiye Şampiyonasında derece yapan sporculardan Türkiye birincisi Fatih Kürşat Aygün, Türkiye ikincisi Pamir Tülgar Dersim ve Türkiye üçüncüsü Talha Karadağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’yı makamında ziyaret ederek aldıkları başarıyı paylaştı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı da almış oldukları başarıdan dolayı memnuniyetini dile getirerek sporcularımızı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Fındıklı, daha sonra derece yapan sporculara içi spor malzemeleri dolu spor çantası hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.