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Başarılı Öğrenciler Çanakkale’ye Gitti

Battalgazi Belediyesininorganizasyonu ilebu yıl okullarında dereceye girmeye hak kazanan Battalgazi ilçesindeki orta ve lise bölümündeki öğrenciler Çanakkale’ye gönderildi. Geziye ayrıca Battalgazi Belediyesinden 40 başarılı personelde eşlik etti.

Başarılı Öğrenciler Çanakkale’ye Gitti

Battalgazi Belediyesininorganizasyonu ilebu yıl okullarında dereceye girmeye hak kazanan Battalgazi ilçesindeki orta ve lise bölümündeki öğrenciler Çanakkale’ye gönderildi. Geziye ayrıca Battalgazi Belediyesinden 40 başarılı personelde eşlik etti.

27 Nisan 2018 Cuma 11:13
Başarılı Öğrenciler Çanakkale’ye Gitti

Çanakkale gezisi öncesi öğrenciler ve Belediye personelini yolcu eden Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, gezi öncesi kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasına Çanakakle’nin tarihteki önemine vurgu yaparak başlayan Gürkan, gezinin amacını anlattı.

Gürkan, “Battalgazi ilçesindeki orta ve lise bölümünde başarılı olan, dereceye girmeye hak kazanan öğrencilerimizi ödüllendirmek istedik. Bugün bizimle birlikte olan Sınıf birincileri, okul birincileri, sınıf ikincileri ve sınıf üçüncüleri olan öğrencilerimizi belediyemiz tarafından Kültür İşleri Müdürlüğümüzün organize etmiş olduğu gezi programı dahilinde Çanakkale’ye gidecekler ve Çanakkale'de Şehitliği, şehitlerimizi, Şehitlik Abidesini, tarihi yerlerle orada yaşananları,atalarımızın savaştıkları yerleri görerek birebir hissederek, kendi gözleri ile görüp müşahede edecekler. Tarihimizi ve geçmişimizi öğrenmek adına gerekli bilgileri edinecekler. Öğrencilerimizle birlikte, kendi personelimiz arasında seçtiğimiz 40 başarılı personelimiz de öğrencilerimiz ile birlikte Çanakkale gezisine gönderiyoruz. Geziye giden hem öğrencilerimize, hem de personel kardeşlerimize sağ salim gidip gelmek nasip olsun diyorum”sözlerini kaydetti.

İki otobüs ile Çanakkale gezisine giden kafileyi Başkan Gürkan ve Belediye personeli uğurladı. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
BATTALGAZİ BELEDİYESİBattalgaziMalatyaSelahattin Gürkan
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