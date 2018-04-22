‘Başarı Ve Motivasyon’ Semineri Düzenlendi

Seminer, Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda Malatya Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Ferat Dalaman tarafından verildi. Seminerde Okul Müdürü Fahrettin Tunç, Okul Müdür Yardımcılar ve öğretmenler de hazır bulundu.

İYİ BİR LİSE İYİ BİR ÜNİVERSİTE İÇİN İLK ADIM

Seminerde konuşan Dalaman, "Zamanı verimli kullanmak çok önemli, zaman kadar önemli olan bir diğer kavram ise, bir şeyi gerçekten istemektir. Zira zihin isteklilik oranında motivasyonu gerçekleştirmektedir. Bir hedefi bir amacı olan beyin, söz konusu hedef doğrultusunda tam kapasite ile çalışır. İyi bir lise iyi bir üniversite için ilk adım olacaktır. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki bizim için sınav hiçbir zaman tek başına bir anlam ifade etmemelidir. Çünkü hayatta bütünlük söz konusudur. Hayatın her anında ve her alanında mutluluk ve başarı söz konusu olmalıdır” şeklinde konuştu.

Başarıda sahip olunan olanakların farkında olmanın kazanımları da artıracağını ifade eden Dalaman, “Şu an sizlerin çok güzel bir okula ve öğretmenlere sahip olduğunuzun farkında olarak hedeflerinizi gerçekleştirecek yeterlilikte olduğunuza inanıyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com