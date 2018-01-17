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BARO BAŞKANI HAN'DAN MHP'YE ZİYARET

Malatya Barosu Başkanı Enver Han, MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

BARO BAŞKANI HAN'DAN MHP'YE ZİYARET

Malatya Barosu Başkanı Enver Han, MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

AHMET
AHMET
17 Ocak 2018 Çarşamba 14:41
BARO BAŞKANI HAN'DAN MHP'YE ZİYARET

Ziyarette konuşan Başkan Han, "5 Kasım'da göreve gelen MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar’a ve yönetimine yeni görevleri hayırlı olsun. Kısa zaman olmasına rağmen Bülent Bey'in çalışmalarını takdir ediyoruz. Siyasi yaşamında kendilerine başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Malatya İl Başkanı Avşar ise, “Hukukun savunma ayağı olarak gördüğümüz baro ve mensupları bizler için değerlidir. Bizim anlayışımızda göreve geldiğimiz günden bu yana, STK'lar, dernekler, meslek kuruluşları ve kanaat önderlerimizin fikirleri ve düşünceleri önemlidir. Baro Başkanımıza ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum ve görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

busabahmalatya.com 
 

İHA

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Baro Başkanı Enver HanMalatyaBusabahMHPBülent Avşar
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