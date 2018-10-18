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Barguzu Caddesi’nde son rötuşlar yapılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Barguzu Caddesi’nde değişim dönüşüm ve yenileme çalışmalarını büyük oranda tamamladı. 

Barguzu Caddesi’nde son rötuşlar yapılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Barguzu Caddesi’nde değişim dönüşüm ve yenileme çalışmalarını büyük oranda tamamladı. 

18 Ekim 2018 Perşembe 17:34
Barguzu Caddesi’nde son rötuşlar yapılıyor

Yeşilyurt ilçesi sınırlarında bulunan 3.6 kilometre uzunluğundaki Barguzu Caddesi’ni etap etap yapan Büyükşehir Belediyesi, yolun 2 kilometrelik bölümünü geçtiğimiz yıl tamamlamıştı. Bu yıl 800 metrelik bölümü düzenlenen caddenin geriye kalan bölümleri gelecek yıl yapılacak. 
800 metrelik bölümde üstyapı çalışmaları kapsamında çift taraflı yollar, kaldırımlar, araç otoparkları, bisiklet yolları ve kanal yanları düzenlemeleri tamamlandı. Ağaçlandırma, aydınlatma çalışmaları ile kavşak düzenleme çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. 
Bölgede son yıllarda önemli cadde ve bulvarlar açan Büyükşehir Belediyesi Barguzu Caddesi ile Çiftlik Caddesi’ni Yüzakı Bulvarı’na bağlayacak yeni hattın çalışmalarını ise sürdürüyor. Açılacak bu hat ile Fahri Kayahan Bulvarı, Mıhlıdut, Yüzakı Bulvarı, Barguzu Caddesi ve Çiftlik Caddesi üzerinden Yeşilyurt Çevre Yoluna bağlanacak. Doğu-Batı istikametindeki bu hat ile Çevre Yolunun batı girişindeki trafiğin rahatlatılması hedefleniyor. 
Barguzu Caddesi sakinleri de yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür etti. 

İHA

Son Güncelleme: 18.10.2018 17:52
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