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Baraj bitti, sıra sulamada

Taşevler Barajı ile 7 bin 700 dekar zirai arazi sulanacak

Baraj bitti, sıra sulamada

Taşevler Barajı ile 7 bin 700 dekar zirai arazi sulanacak

28 Mayıs 2018 Pazartesi 15:34
Baraj bitti, sıra sulamada

Malatya Akçadağ İlçesinde 7 bin 730 dekar tarım arazisi sulayacak olan Taşevler Gölet inşaatı tamamlandı.

DSİ, Malatya’ya yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “ 1071 Gölet ” projesi kapsamında çalışmalar hızla devam ediyor.

7 BİN 730 DEKAR ARAZİ

Malatya Akçadağ Taşevler Barajı ile 7 bin 730 dekar zirai arazinin bitmesi ile sulanmasının sağlanacak. Yapımına 17 Kasım 2013 tarihinde Malatya İl Özel İdaresi tarafından başlanan ve ardından Devlet Su İşleri’ne devredilen Taşevler Göleti dolgu çalışması tamamlandı. Devlet Su İşleri koordinesinde yapımına başlanan göletin, talvegden yüksekliği 45.50 metre, temelden yüksekliği 50.50 metre, kret uzunluğu 232,80 metre, ön yüzü membran kaplı kaya dolgu gölet tipinde yapıldığı öğrenildi.

TAHİR ÖZÇELİK

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