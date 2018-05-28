Baraj bitti, sıra sulamada

Malatya Akçadağ İlçesinde 7 bin 730 dekar tarım arazisi sulayacak olan Taşevler Gölet inşaatı tamamlandı.

DSİ, Malatya’ya yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “ 1071 Gölet ” projesi kapsamında çalışmalar hızla devam ediyor.

7 BİN 730 DEKAR ARAZİ