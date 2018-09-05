BANAZI KAN AĞLIYOR

Banazı Mahallesi’nde yaşandığı iddia edilen bazı sıkıntılar, çevre sakinlerine illallah ettirdi. Vatandaşlar, “Banazı kan ağlıyor” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Banazı Mahallesi’nde yaşayan Şükrü Güzel, BUSABAH gazetesine özel açıklama yaparak, “Biz burada 5- 6 yıldan beri balicilerden, tinercilerden, sevgilisini, kötü kadınları buraya getirenlerden bıktık. Banazı eski günlerine dönsün, burada sokağa çıkamıyor insanlar. Tinerciler, baliciler insanlara kötü kötü bakıyor, hakaret ediyor. Bizler gerçekten burada çile çekiyoruz, sesimizi duysunlar” dedi.

“POLİS MERKEZİ ŞART!”

Güzel, “Burayı mesken tutan baliciler içkiciler mahalle sakinlerini rahatsız ediyorlar, laf atıyorlar, biz çocuklarımızı sokağa oyun oynamaya falan gönderemiyoruz. Mahallemize bekçi istiyoruz, güvenlik görevlileri istiyoruz. Bir polis merkezi bu bölgeye şart” ifadelerini kullandı.

“NE YAPACAĞIMIZI BİLEMEZ OLDUK”

Banazı Mahallesi’nde yaşayan Şükrü Güzel, “Horata Vadisi'nden ses seda yok, yapılacak dendi aslı falan çıkmadı. Ağaçlarımız susuzluktan kurudu. Su yüzünden kavga eden insanlar oldu. Ne yapacağımızı bilemez olduk. Buralar pis pis kokuyor. Yetkililer artık bizi görsün, Banazı kan ağlıyor. Zor durumdayız, güvenliğimizi sağlasınlar. Sevgilisi, dostunu alan buraya geliyor. Hoş olmayan görüntülerle karşılaşıyoruz. Yetkiler bir akşam Aşağı Banazı'dan başlasın çıksınlar Yukarı Banazı'ya kadar bu hoş olmayan şeyleri kendileri görsünler” sözlerini kaydetti.

Diğer taraftan, Banazı’da yaşayan birçok vatandaş aynı sıkıntıdan mustarip olduğunu söylüyor. Vatandaşlar, şimdi seslerinin duyulmasını ve önlemlerin alınmasını bekliyor. busabahmalatya.com