“BAKKALCILARA ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPILIYOR”

Malatya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Turan Cıcık, esnaflarının sorunlarını dile getirdi. Yaptığı açıklamayla önemli konulara değinen Başkan Cıcık, esnaflarının sorunlarının çok olduğunu ifade ederek, bu sorunları çözecek bir ekibinin bulunduğunu kaydetti. Bakkalsız bir mahallenin annesiz çocuğa benzediğini ifade eden Başkan Cıcık, annesiz bir çocuğun da sahipsiz birisi olduğunu vurguladı.

BELEDİYENİN YAPMASI GEREKENLER VAR

Bakkallarda bulunan hizmet anlayışının marketlerde bulunmadığını belirten Başkan Cıcık, “Bir mahallede de bakkalın olmaması orayı cenaze evine çevirir. Parası olmuyor yahut ta acil bir ihtiyacı oluyor bunları hemen yukarıdan sepetini sallandırıyor iki ekmek ihtiyacı ne ise onu alıyor. Bu en ideal vatandaşa yapılan bir hizmet. Bu hizmet anlayışı marketlerde yok. Bakkalları ayakta tutmak için mahalleli kendi esnafını tercih edecek. Ayrıca bizim esnafımız da birbirlerini tercih edecek. Çoğunlukla birbirlerini tercih ediyorlar. Ben bir başkan olarak daha hiçbir markete gitmedim. Ne ihtiyacım olursa esnaf arkadaşlarımı tercih ediyorum. Ben bunları tercih edersem esnaf bir şekilde ayakta durur. Bu yetki esnafın dâhilinde bir de belediyeye düşer. Belediyenin yapması gereken çok şey var. En azından bu saatten sonra belli bir metrekareye kadar market açma izni vermemesi lazım. Marketleri azaltması lazım” şeklinde konuştu.

ESNAFIMIZ MAĞDUR

Esnaflarının mağdur olduğunu söyleyen Başkan Cıcık, “Her 20-30 metreye bir market ruhsatı vermesin. Belli mesafelere 500 metre kadar aralıklı yerlerde olsa o arada kalan bizim esnafımız ayakta kalır. Eskiden beri AVM’lerle ilgili çalışmalarımız oldu. Belediyemiz duyarlı değil. Bakkalcılara üvey evlat muamelesi yapıyor. Siz bitin deniyor, bizi bitirmeye çalışıyorlar. Belediyemiz ayakta durmamız için bize yardımcı olmuyor. Bize birleşmemizi önerdiler ama baba bile oğluyla çalışamazken biz nasıl birlikte çalışacağız. Esnafımız mağdur. Parası olmayan kişi bir AVM bir market açabilir mi?” dedi.

RUHSAT ALMADAN BİR DÜKKAN AÇILAMIYOR

“Malatya’nın en büyük esnaf kuruşlusuyuz” diyen Başkan Cıcık, “Bizim en büyük sıkıntımız küçük esnafımızın yanına gelen marketler. Her mahallede 20-50 metreye bir ruhsat vermesinler. Belediyenin elinde olan bir şey bu. Ruhsat almadan bir dükkan açılamıyor. Son zamanlarda saat 21.00’den sonra marketler kapalıydı ama şimdi bir market şimdi 7/24 hizmet veren marketler açtı. Ya da geçe 24.00’e 01.00’e kadar açık kalan marketler açtılar. Bu marketlere en azından akşam 21.00’den sonra bir dur deseler o 21.00 ile 24.00 arasında bizim esnafımız en azından evine ekmek, ihtiyacını götürebilsin” şeklinde konuştu.

TÜM ESNAFIMIZIN ALLAH YARDIMCISI OLSUN

Bakkaldaki fiyatların her gün değişmediğini dile getiren Başkan Cıcık, şunları kaydetti:

“Bakkalcılar gündüz iş yapamadıkları için marketlerin akşam kapanmasını bekliyorlar zaten. Market kapandığı an çarşıya bir hareketlilik geliyor esnafımızda o anlarda satış yapabiliyor. Bakıyorlar market kapalı yolda geçerken ya da mahalledeki belli esnafları var oralardan alışveriş yapıyorlar. Ama market açık olunca bakkalları tercih etmiyorlar. Marketlerde hiç ucuz bir şey yok. Mahallenin bakkalı hem kaliteli hem de uygun fiyata satıyor. Marketler günlük fiyat değiştiriyor ama bakkalım her gün fiyat değiştirmiyor. Bakkalım bir ürün sattığında sattığı malı yerine de koyamıyor. Küçük esnafımız çok mağdur. İyiye giden bir şey yok. Tüm esnafımızın Allah yardımcısı olsun. Ben dolaştım akıl almaz şeylerle karşılaştım esnafımızda. Oturmuş akşam yemeğini yiyor. Bir tas bulgur pilavı yiyor. Beni gören bu esnafım utandı. O kadar ki esnafımız mağdur.”busabahmalatya.com