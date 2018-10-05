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Bakkala dürüstlük plaketi

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından bir bakkal sahibine fiyat etiketlendirmesi ve barkot sistemi konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı plaket takdim edildi. 

Bakkala dürüstlük plaketi

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından bir bakkal sahibine fiyat etiketlendirmesi ve barkot sistemi konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı plaket takdim edildi. 

05 Ekim 2018 Cuma 12:56
Bakkala dürüstlük plaketi

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından 2018 yılı lokomotif projesi olarak başlatılan “Kendine ve Kentine Saygı Duy” projesi kapsamında toplumsal farkındalık uyandırmak ve örneklik teşkil eden çalışmaları kamuoyu iler paylaşmak adına yapmış olduğu çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Çukurdere Mahallesi’nde bulunan bir bakkal sahibi Lokman Kurak’a fiyat etiketlendirmesi ve barkot sistemi konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı plaket takdim edildi.

RAHAT ALIŞVERİŞ

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, “Kendine ve Kentine Saygı Duy” projesi kapsamında toplumda farkındalık oluşturacak örnekleri kamuoyu ile paylaşmak adına yapmış oldukları çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirtti. Bakkal örneğinde olduğu gibi esnafların vatandaşların haklarını korumasının çok önemli olduğunu belirten Çobanoğlu, “Mahalle bakkalının barkotlama sistemi uygulaması ve ürünleri etiketlendirmesi büyük bir örneklik teşkil etmektedir. Müşterilerin daha rahat ve kolay alış veriş yapmalarına katkıda bulunmaktadır. Bu örnek davranışından dolayı Lokman Kurak kardeşimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

BENZER ÖRNEKLERİN ARTMASINI TEMENNİ EDİYORUM

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı İsmail Nacar, barkotlama ve etiketleme sistemini uygulayan, düzenli ve itinalı çalışması ile örneklik teşkil eden Lokman Kurak’a teşekkür ederek, “Benzer örneklerin artmasını temenni ediyor, bu anlamlı projeden dolayı Kent Konseyi Genel Sekreterliğimize teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan ziyaretten dolayı Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliğine ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına teşekkür eden Esnaf Lokman Kurak, “İnsanların gönlüne hitap etmek onların gönlünü kazanmak bizim için en önemli kazançtır” dedi.

Ziyaret sonrası Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı İsmail Nacar tarafından esnaf Lokman Kurak’a plaket takdim edildi. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Malatya Kent KonseyiBakkalPlaket
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