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BAKIMI ÇOK ZOR DEĞİL

Sezonun il civcivleri tezgahlara indi. Şimdilik fiyatları 4 TL olsa da ileriki zamanlarda civciv fiyatlarının pahalanabileceğini dile getiren satıcı Mehmet Çolak, civcivlere talebin yoğun olduğunu dile getirdi.

BAKIMI ÇOK ZOR DEĞİL

Sezonun il civcivleri tezgahlara indi. Şimdilik fiyatları 4 TL olsa da ileriki zamanlarda civciv fiyatlarının pahalanabileceğini dile getiren satıcı Mehmet Çolak, civcivlere talebin yoğun olduğunu dile getirdi.

busabahmalatya
busabahmalatya
09 Mart 2018 Cuma 11:58
BAKIMI ÇOK ZOR DEĞİL

Baharın ilk civcivleri tezgahlarda. Tanesinin şimdilik 4 TL’den satıldığı civcivlere şimdiden rağbetin çok olduğunu dile getiren satıcı Mehmet Çolak, ileriki zamanlarda fiyatların artabileceğini söyledi.

CİVCİVLERİN BAKIMI ÇOK ZOR DEĞİL

Civcivlere olan talebin çok olduğunu belirten Çolak, “Biz her yıl civciv getiriyoruz. Kapış kapış oluyor. Özellikle köylerde yaşayan vatandaşlarımız ve şehirde bahçesi olanlar alıyor. Çocukların vazgeçilmezi. Çocuklar çok hevesli. Tanesini 4 liradan satmaya başladık. İleriki zamanlarda fiyat artışına gidilebilir. Civcivlerin bakımı çok zor değil. Kedi, fare ve karganın zarar veremeyeceği bir kümeste rahatlıkla beslenebilir. Havalar pek soğuk değil. Her ihtimale karşı sıcak tutması için kümese lamba da çekilebilir. Civciv yemi ve suyunu eksik etmedikten sonra rahatlıkla bakımları yapılabilir” diye konuştu. MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi

Son Güncelleme: 09.03.2018 12:16
Anahtar Kelimeler:
Busabah HaberleriCivciv SezonuMehmet çolak
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