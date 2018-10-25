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Bakım ve onarım zamanı

Battalgazi Belediyesi şehir içi minibüs terminalinde tadilat, bakım ve onarım çalışmaları başladı. Çalışmaların geç başlamasına rağmen memnun olduklarını ifade eden çevre esnafları, buranın Malatya’ya yakışır bir yer olması temennisinde bulundular.

Bakım ve onarım zamanı

Battalgazi Belediyesi şehir içi minibüs terminalinde tadilat, bakım ve onarım çalışmaları başladı. Çalışmaların geç başlamasına rağmen memnun olduklarını ifade eden çevre esnafları, buranın Malatya’ya yakışır bir yer olması temennisinde bulundular.

25 Ekim 2018 Perşembe 11:41
Bakım ve onarım zamanı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehir içi minibüs terminalinde bulunan esnafları ziyaret etmiş, buradaki esnaflara “Malatya'nın ve Battalgazi'mizin çağdaş, modern, yaşanılabilir bir şehir olmasını ve insanımıza yakışır duraklarımızın olmasını, iş yerlerinin olmasını ve çevre düzenlemelerinin yapılması gerektiğine inanıyoruz” sözünü vermişti.

Aradan geçen belli bir zamandan sonra dün itibariyle şehir içi minibüs terminalinin ön cephesinde tadilat, bakım ve onarım çalışmaları başladı. Terminal çevresinde bulunan esnaf ise, bunca aradan sonra onarım ve bakım çalışmalarının yapılmasından son derece memnun olduklarını dile getirdiler.

ÇALIŞMALAR SICAK DÖNEMDE YAPILMALIYDI

Terminalin görünümünün Malatya’ya yakışmadığını belirten esnaflar, “Çok uzun zamandan bu yana hizmet verdiğimiz bu terminal bakımsızdı, artık dökülüyordu ve bu durum gelişen ve güzelleşen Malatya’ya yakışmıyordu. Biz de bizi ziyarete gelen belediye başkanlarımıza buranın durumunu izah ettik. Burasının tarihi bir yer olduğunu, burada çalışan esnafların artık burasının onarılması gerektiği isteklerini izah ettik. Milletvekillerimizden burasının bir an önce yapılması yönünde taleplerimiz oldu. Taleplerimize yanıt gecikmedi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan burasının tadil edileceği müjdesini verdi bizlere. Belli bir zaman geçtikten sonra çalışmalara başlandı. Aslında bu gibi çalışmalar havaların sıcak olduğu dönemlerde yapılmalıydı. Ama yine de memnunuz. Umarız çalışmalarla birlikte burası Malatya’ya yakışır bir yer olur. Buranın bakım ve onarımını üstelenen ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz ifadelerini kullandılar.

MUTLU SARIGÜL

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