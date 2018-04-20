Bakanlar da Katılacak!

Panele, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu,Araştırmacı Tarihçi Ebubekir Sofuoğlu, GENCKONFED Genel Başkanı Bilal Okudan Bilim Kadını Duygu Yılmaz Katılacak.

Katılımcı olarak davet edilecek kişilere, Yeni İpek yolu Projesinin Tarih, Kültür, Medeniyet ve Ticari alanlar başta olmak üzere ülkemize olan katkısı hakkında bilgilendirmeler yapılacak.

Toplamda 250 katılımcı davet edilecek. Davetliler web sitesi üzerinden başvuru alınarak değerlendirmeye tabi tutulacak ve seçilecek.

Panelde “Geçmişten Günümüze İpek Yolu Tarihi” “İpek Yolunun Kültür ve Medeniyet Katkısı” Yeni İpek Yolu Projesi ve Uluslararası Ticaret ” “ Yeni İpek Yolu Projesinin Ülkemize Etkisi” başlıkları ele alınacak.

Proje Kapsamında Katılımcılara sertifika verilecek.

Programa katılmak isteyen için Başvuru Linki : https://goo.gl/forms/OSD6JqKy08a1mOxg2