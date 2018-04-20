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Bakanlar da Katılacak!

Genç Stratejik Araştırmalar Derneği (GENCSAD ) tarafından Yeni İpek Yolu Projesi Konulu Panel 28 Nisan 2018 Cumartesi 14:00 Malatya Yeni Nikah Salonu Konferans Salonun’da gerçekleştirilecek.

Bakanlar da Katılacak!

Genç Stratejik Araştırmalar Derneği (GENCSAD ) tarafından Yeni İpek Yolu Projesi Konulu Panel 28 Nisan 2018 Cumartesi 14:00 Malatya Yeni Nikah Salonu Konferans Salonun’da gerçekleştirilecek.

20 Nisan 2018 Cuma 12:32
Bakanlar da Katılacak!

Panele, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu,Araştırmacı Tarihçi Ebubekir Sofuoğlu, GENCKONFED Genel Başkanı Bilal Okudan Bilim Kadını Duygu Yılmaz Katılacak.

Katılımcı olarak davet edilecek kişilere, Yeni İpek yolu Projesinin Tarih, Kültür, Medeniyet ve Ticari alanlar başta olmak üzere ülkemize olan katkısı hakkında bilgilendirmeler yapılacak.

Toplamda 250 katılımcı davet edilecek. Davetliler web sitesi üzerinden başvuru alınarak değerlendirmeye tabi tutulacak ve seçilecek.

Panelde  “Geçmişten Günümüze İpek Yolu Tarihi” “İpek Yolunun Kültür ve Medeniyet Katkısı” Yeni İpek Yolu Projesi ve Uluslararası Ticaret ” “ Yeni İpek Yolu Projesinin Ülkemize Etkisi” başlıkları ele alınacak.

Proje Kapsamında Katılımcılara sertifika verilecek.

Programa katılmak isteyen için Başvuru Linki : https://goo.gl/forms/OSD6JqKy08a1mOxg2

Son Güncelleme: 20.04.2018 12:37
Anahtar Kelimeler:
Duygu YılmazBülent TüfenkciLütfi ElvanEbubekir SofuoğluAyşe TürkmenoğluMalatyaPanelYeni İpek YoluGenç Stratejik Araştırmalar Derneği
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