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BAKAN UNUTMADI!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve eski Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'nun ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

BAKAN UNUTMADI!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve eski Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'nun ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 15:33
BAKAN UNUTMADI!

Mesajında merhum Turgut Özal’ın ülkesinin ve milletinin menfaatini daima üstün tuttuğunu, hem Türkiye hem de Malatya için önemli hizmetlere imza atmış büyük bir aksiyon ve dava adamı olduğunu kaydeden Bakan Tüfenkci, “Malatyamızın içinden çıkmış, milletimizin yetiştirdiği seçkin devlet adamlarından ve siyasetçilerden biri olarak, ülkemizin gelişmesinde ve kalkınmasındaki katkılarıyla, değerli hizmetleriyle her zaman saygıyla yad edilecektir. Türkiye'ye çağ atlatan ekonomik ve siyasal kalkınma hamlelerini gerçekleştiren, demokrasinin gelişmesinde önemli rol oynayan merhum Özal, aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Milletin adamı ve hür teşebbüsün öncüsü olan ve değeri her geçen gün anlaşılan hemşehrimiz Turgut Özal’ı özlemle anıyorum. Bu vesileyle, merhum 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'a vefatının 25. yıl dönümünde yüce Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyorum” dedi.

Mesajında uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren eski Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu’nu da 40. ölüm yıl dönümünde rahmetle anan Bakan Tüfenkci, “Malatya tarih boyunca önemli devlet adamı yetiştirmiş bir ilimizdir. Yakın tarihimizde Malatyamızın yetiştirdiği ve milletin içerisinden çıkmış önemli siyaset ve dava adamlarından birisi de merhum Hamit Fendoğlu’dur. Siyasi tarihimize geçen ismiyle Hamido, 1978 yılının 17 Nisan günü kendisine gönderilen kutuyu açması sonucu bombanın patlamasıyla kendisi, iki torunu ve gelini şehit düştü. Anadolu’nun tam kalbine gönderilen bomba ile kadim coğrafyaya kan ve şiddet tohumları yayılmak istendi. Huzurun, kardeşliğin ve barışın şehri Malatya'nın kardeşliğine halel getirmek amacıyla ülkede bir kaos ortamı oluşturmak isteyenler böylesi menfur bir saldırıyı gerçekleştirdiler. Malatya 80 darbesine giden yolu iki yıl öncesinden en acı tecrübelerle yaşadı. Mesele Hamido meselesi değildi. Mesele Anadolu’ya fitne ateşini sokarak huzur ve kardeşliğimize zarar vermekti. Herkes şunu bilmelidir ki Malatya kardeşlik şehridir. Malatya huzurun ve barışın sembolüdür. Malatya güzellikler şehridir ve ebediyen de böyle kalacaktır. Kendisini Malatya’ya ve milletine adamış Hamit Fendoğlu bir değerdir. Nam-ı diyar Hamido, antidemokratik zihniyetin baskıları karşısında gözü kara cesareti ve vakarıyla ve yiğitliği ile daima minnetle anılacaktır. Yaşamış olduğu süreç içerisinde şehrine ve ülkesine hizmet eden Hamit Fendoğlu’nun mirası bugün de kalbimizde yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
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