Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 19°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116295
ALTIN
166.193
DOLAR
3.9406
STERLİN
5.4972
EURO
4.8400

BAKAN TÜFENKCİ’DEN ÇANAKKALE MESAJI

Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 18 Mart Çanakkale Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

BAKAN TÜFENKCİ’DEN ÇANAKKALE MESAJI

Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 18 Mart Çanakkale Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

busabahh
busabahh
19 Mart 2018 Pazartesi 11:13
BAKAN TÜFENKCİ’DEN ÇANAKKALE MESAJI

Bakan Tüfenkci, mesajında, “Çanakkale, vatan toprağını müdafaa etmek için bir milletin şahlanışının adı ve 250 bin şehidimizin tarihe altın harflerle yazdığı eşsiz bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale, imanın karşısında çelik zırhlı duvarın yok olduğu maddi gücün dize geldiği yerdir. Çanakkale, milletimizin yedi düvele karşı gösterdiği emsalsiz direnişinin, birliğinin ve kardeşliğinin sembolüdür.Üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız cennet vatanı, bağımsızlığımızın, vatan sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün simgesi olarak, gönlümüzde yaşayan aziz şehitlerimize borçluyuz. Onların, vatan ve millet için yaptığı fedakârlığın değeri, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce ve büyüktür.Çanakkale’de her türlü zorluğa karşı milletimiz izzet ve şerefini, haysiyet ve onurunu müdafaa etmiştir. Şehadetleri dinimizin temeli ve ebediyete kadar gök kubbede nidalanacak olan ezanlarımızın susturulmasına asla izin verilmemiştir.Aziz milletimiz bu kahramanlık örneğiyle kendisine vurulmak istenen esaret zincirini parçalayarak vicdanı körelmiş, insafını kaybetmiş güçlerin bugünümüzü ve yarınlarımızı esir almasına müsaade etmemiştir.Çanakkale ruhu şunu bir kez daha göstermiştir ki bu milletin bekasını sarsacak hiçbir güç yoktur” ifadelerine yer verdi. (Bülten) busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Bülent TüfenkciÇANAKKALE ZAFERİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ŞEHİT AİLELERİNİN DÜĞÜNLERİ ÜCRETSİZ
ŞEHİT AİLELERİNİN DÜĞÜNLERİ ÜCRETSİZ
PEYGAMBER EFENDİMİZİN EMANETLERİ…
PEYGAMBER EFENDİMİZİN EMANETLERİ…
BATTALGAZİ’NİN TARİHİ MEKANLARINA GEZİ
BATTALGAZİ’NİN TARİHİ MEKANLARINA GEZİ

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim