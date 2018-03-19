BAKAN TÜFENKCİ’DEN ÇANAKKALE MESAJI

Bakan Tüfenkci, mesajında, “Çanakkale, vatan toprağını müdafaa etmek için bir milletin şahlanışının adı ve 250 bin şehidimizin tarihe altın harflerle yazdığı eşsiz bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale, imanın karşısında çelik zırhlı duvarın yok olduğu maddi gücün dize geldiği yerdir. Çanakkale, milletimizin yedi düvele karşı gösterdiği emsalsiz direnişinin, birliğinin ve kardeşliğinin sembolüdür.Üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız cennet vatanı, bağımsızlığımızın, vatan sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün simgesi olarak, gönlümüzde yaşayan aziz şehitlerimize borçluyuz. Onların, vatan ve millet için yaptığı fedakârlığın değeri, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce ve büyüktür.Çanakkale’de her türlü zorluğa karşı milletimiz izzet ve şerefini, haysiyet ve onurunu müdafaa etmiştir. Şehadetleri dinimizin temeli ve ebediyete kadar gök kubbede nidalanacak olan ezanlarımızın susturulmasına asla izin verilmemiştir.Aziz milletimiz bu kahramanlık örneğiyle kendisine vurulmak istenen esaret zincirini parçalayarak vicdanı körelmiş, insafını kaybetmiş güçlerin bugünümüzü ve yarınlarımızı esir almasına müsaade etmemiştir.Çanakkale ruhu şunu bir kez daha göstermiştir ki bu milletin bekasını sarsacak hiçbir güç yoktur” ifadelerine yer verdi. (Bülten) busabahmalatya.com