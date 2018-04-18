Bakan Tüfenkci, Turgut Özal’ı Anma Törenine Katıldı

Turgut Özal'ın öz geçmişinin okunmasıyla başlayan anma töreni, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga tarafından Anıtmezar’a Cumhurbaşkanlığı çelengi konulması ve saygı duruşuyla devam etti.

Bakan Tüfenkci, Özal'ın eşi Semra Özal, çocukları Ahmet ve Efe ile gelinleri Elvan ve Sinem Özal, torunları Turgut, Serra ve Merve Özal’a taziyelerini iletti.

Vefatının 25. yılında Özal'ı rahmetle andığını ifade eden Bakan Tüfenkci, Özal’ın devleti milletle buluşturtan liderlerden birisi olduğunu ve uzun yıllar milletin gönlünden silinmeyecek bir lider olduğunu belirtti.

Bakan Tüfenkci, Özal’ın milletin içerisinden çıkan, en üst seviyeye gelmesine rağmen milletle irtibatını koparmayan ve milletin kolayca ulaşacağı bir vasıfta liderlik yaptığını vurgulayarak, “Esasında hür teşebbüsün önünü açan bir liderdi ve yapmış oldukları icraatlarla da devletçi anlayıştan liberal ekonomiye geçiş noktasında gerçekten Türkiye'de büyük adımlar attı” dedi.

BUGÜNKÜ ADIMLARIN TEMELİNDE ÖZAL’IN VİZYONU VAR

Özal’ın Türkiye'yi dünyaya açtığına işaret eden Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:

“Dünyayla rekabet edebilme noktasında Türk iş adamlarını cesaretlendiren, Anadolu insanını dünyayla tanıştıran bir vizyona sahipti. Şimdi onun açmış olduğu çığır üzerine milletin adamları ve millet birlikte yürüyor. Bugün dünyada 160’dan fazla ülkeye ihracat yapabilir noktaya geldik. Türk müteşebbisi dünyayla yarışabilir hale geldi. Türk malları dünyada bilinir, tanınır ve güvenilir hale geldi. Tüm adımların temelinde rahmetli Turgut Özal’ın vizyonu vardır. Şimdi bizler bunun üzerine koyarak yürüyoruz.”

Bakan Tüfenkci, Malatya’nın içinden çıkmış milletin yetiştirdiği seçkin devlet adamlarından ve siyasetçilerinden biri olan rahmetli Özal’ı ve değerli hizmetlerini, milletin her zaman saygıyla yad edeceğini sözlerine ekledi. (Bülten)