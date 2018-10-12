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Bakan Pakdemirli Malatya'da

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi temasta bulunmak üzere Malatya’ya geldi.  Pakdemirli, Malatya ziyaretine Organize Sanayi Bölgesi’nde tarım ve hayvancılık üzerine faaliyet yürüten fabrikaları ziyaret ederek başladı.

Bakan Pakdemirli Malatya'da

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi temasta bulunmak üzere Malatya’ya geldi.  Pakdemirli, Malatya ziyaretine Organize Sanayi Bölgesi’nde tarım ve hayvancılık üzerine faaliyet yürüten fabrikaları ziyaret ederek başladı.

12 Ekim 2018 Cuma 18:13
Bakan Pakdemirli Malatya'da

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, Malatya'nın tarım ve hayvancılık konusundaki sorunlarını içeren dosyalarda sunuldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Malatya'nın önemli bir tarım kenti olduğunu özellikle kayısısı noktasında çok önemli olduğunu aktardı. Bakanın Malatya ziyaretinde özelikle sulama suyu noktasındaki sorunların gündeme getirildiği de belirtildi.

Bugünde Malatya’da bir dizi etkinliklere katılacak olan Bakan Pakdemirli, tarımsal kuruluş ve STK’larla bir araya gelecek; Malatya'da kayısısı,tarım ve hayvancılığın sorunlarına dair bilgi alacak.

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
Tarım BakanıBekir PakdemirliMalatya
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