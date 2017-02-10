Bu anlamda Çanakkale’de de korkutan bir depremin meydana gelmesi kamuoyunda tartışmaların ve tedirginliklerin yaşanmasına neden oldu. Malatya ve Çanakkale’de meydana gelen depremlerden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki bir açıklama yaptı. Özhaseki, “Allah bu günlerde deprem vermesin. Hiç vermesin ama verirse de en geç olanından versin ki, biz bu hazırlıkları bitirelim” dedi.

Bakan Özhaseki dün yaptığı açıklamada, “Günlerdir uyarmaya çalışıyorum. Doğru şeyler yapmaya çalışıyorum. Ara ara da insanları acaba korkutarak olumsuz şeyler söyleyerek yanlış mı yaptık diye düşündüğümüz oluyor. Geçenlerde İstanbul’da bütün toplantılarda yaklaşan İstanbul depremini ve oradaki insanları bekleyen tehlikeyi anlatmaya çalıştım. Şu gerçeği bilmeliyiz. Bu şom ağızlılık değil. Bu olumsuz konuşmak değil. Türkiye deprem ülkesidir. Topraklarımızın yüzde 42’si deprem bölgesindedir. Bizi bekleyen birtakım faylar ve kırıklar var. Bunlara yüzyıllar boyunca geriye doğru bakıldığında belli aralıklarla dışarıya vurumunu görüyoruz. Bu Marmara açıkları içinde gözüküyor. Başka yerler içinde gözüküyor. Bütün bu gerçeği bilerek hareket edersek biz doğru işler yapmış oluruz. Yerin altındaki hareketlenmelere mani olacak halimiz yok. Gücümüz yetmiyor. Hatta birkaç saniyesine kadar ancak hissedebiliyoruz. Onun dışında öncesinde hissedemiyoruz da. Yapmamız gereken tek şey, hazırlıklı olmaktır. Onun bir gerçek olduğunu bilmektir. Onunla kavga etmemek, barışık olmak ve ona uygun davranmaktır. Sağlam zeminler üzerine daha sağlam binalar yapmalıyız ve hazırlıklı olmalıyız” şeklinde konuşarak şunları söyledi:





ALLAH GECİNDEN VERSİN

“Bundan dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 2018 yılını pilot yıl ilan ettik. Bu sene hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yasal alt yapıyı hazırlayacağız. Finansman kaynaklarını hazırlayacağız ve gelecek seneden itibaren tüm Türkiye’de en az 500 bin konutu yılda değiştirmek üzere program yapıyoruz. Bunun 250 bini İstanbul, 250 bini de Anadolu. Böyle olursa biz başarılı oluruz. 10 sene içerisinde kimliksiz gördüğümüz, sağlıklı görmediğimiz binaları değiştirmiş oluruz. Allah bu günlerde deprem vermesin. Hiç vermesin ama verirse de en geç olanından versin ki, biz bu hazırlıkları bitirelim. Bunun gayreti içerisindeyiz.”

YİNE SARSILDI…

Öte yandan Hekimhan Belediyesi’nden alınan bilgilere göre, ilçede birkaç gündür sarsıntıların hissedildiği ve herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi. Yine dün de ilçede 4.1 şiddetinden bir depremin yaşandığı bilgisi de edinilirken, yetkili mercilerden ise herhangi bir açıklama yapılmadı. İlçe halkı da gazetemize yaptıkları açıklamalarda sarsıntılardan dolayı tedirgin olduklarını, geçtiğimiz yıl yaşanan ve mal kayıplarına neden olan deprem gibi bir durumla karşılaşmaktan korktuklarını ifade ettiler.

TÜRKAN YILDIZ