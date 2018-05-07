Bakan  Malatyalı Muhtarlar İle Buluştu

Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Eren ve beraberindeki muhtarları tebrik eden Bakan Tüfenkci, Malatya’nın kendileri için önemli olduğu vurguladı. Muhtarlardan beklentilerinin Malatya’ya hizmet etmek olduğunu belirten Bakan Tüfenkci, Malatya’ya hizmetin ortak paydaları olduğunu söyledi.

“TÜRKİYE YENİ BİR SİSTEME GİDİYOR”

Türkiye’de etkin ve hızlı karar alıp uygulanmak istendiğinin altını çizen Tüfenkci, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile beraber bürokrasi de elini taşın altına koyacak yeni sistemde vatandaşın istemediği hiçbir şey olmayacak, vatandaşa rağmen kimsenin iktidara gelme imkânı kalmayacak. Bundan rahatsız olanlar var, bunun için çeşitli oyunlar kuranlar var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan seçilsin ama mecliste muhalefete mahkûm edelim ya da bu sistem işlemesin başarısız olsun diyenler var. Adaylar henüz belli değil ama kim olursa olsun millete hizmeti birinci önceliği olanlar olsun. Bu oyunu bozacak olanlar olsun ” değerlendirmesinde bulundu.

Malatya’ya hep birlikte hizmet için çalışmanın gerekliğine de değinen Tüfenkci, “Projelerin hayatta olması için siyasi gücün de destek olması lazım. Önemli olan bizim sahip çıkmamız, sizin bize sahip çıkmanız. Hep birlikte Malatya’ya hizmet etmeliyiz. Biz sizlere yol göstereceğiz. Malatya’ya hizmet vermek noktasında yol açacağız, alt yapısını biz oluşturacağız. Sizler de açtığımız yolda kararlı duruş ve desteğinizle Malatya’ya hizmet kazandıracaksınız” şeklinde konuştu.

“MALATYA 6. BÖLGE TEŞVİKLERİNDEN YARARLANACAK”

Malatya’nın yapılacak hizmetler ve yatırımlar konusunda çok avantajlı bir il olduğunun altını çizen Bakan Tüfenkci, konuşmasına şöyle devam etti:

“Siyasi olarak Malatya’ya bu dönem bakanlık verilmesi birçok hizmetin hızlı bir şekilde hayata geçmesini sağladı. Mesela çevre yolu on yıllardır aynı kalmıştı. Yakın takip edenler bilir. Kamulaştırma probleminden dolayı bir türlü ihalesi yapılamıyordu. Allah’a hamd olsun 16,5 km kamulaştırma yapıldı. İhalesi yapıldı, 6 ayrı yerde şantiye kuruldu. Hızlı bir şekilde süresi içinde yol bitirilecek. Malatya’yı ulaşımda kavşak noktası yapıyoruz.”

İnönü Üniversitesine destek verdik. 2. Organize Sanayinin içerisine ara elemanı karşılama noktasında üniversitemiz çok güzel bir kampüs yapıyor. Orada yetişen gençlerimiz staj görecekler. Böyle bir yatırımı Malatya’mıza kazandırmış olduk.

Malatya’nın Cazibe Merkezleri kapsamındaki iller arasına alınması konusundaki gayretlerimiz sonuç verdi. Böylelikle Malatya yatırım ve teşvik konusunda gerekli destekleri alarak ihracat anlamında hak ettiği seviyelere gelecektir. Cazibe Merkezi Programı kapsamında yapılan düzenleme ile Malatya artık 6. Bölge teşviklerinden de yararlanabilecek. Malatya yeni düzenlemeyle birlikte ekonomik büyümeyi beraberinde getirecek, istihdam ve üretim artacak. Şu an başvurulara baktığımızda talebin fazlalığı yüzümüzü güldürüyor”

MALATYA HALK BANKASI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE KAVUŞUYOR

Malatya için hızlı trenin önemine dikkati çeken Tüfenkci, “Malatya’nın en büyük hayallerinden biri olan hızlı tren projesinin kararı bu dönemde alındı inşallah 2018 yılında ihalesi tamamlanacak ve bir hayalimizi daha gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerine yer verdi.

Bakan Tüfenkci, Malatyalıların finansmana erişim konusunda ihtiyaçlarını giderme noktasında çalıştıklarını belirterek, "Bildiğiniz gibi Halk Bankası bölge müdürlüğü ilimizde yoktu esnafımız, tüccarımız başka illere giderek işlemlerini yapıyor zaman ve para kaybı yaşıyordu. 2 ay sonra Allah’ın izni ile Malatya’mız Halk Bankasına kavuşacak” şeklinde konuştu.

“SAĞLIK TURİZMİNDE MARKAYIZ”

Tüfenkci, bakanlığı döneminde Malatya’da sağlık alanında yapılan yeniliklerle Malatya’nın sağlık turizmi açısından marka şehir olduğuna değinerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Malatya’da Onkoloji hastanesinin bitirilmesiyle 210 yataklı kanserin her branşı ile ilgili önemli bir merkez olacak. Devlet hastanemizin araştırma eğitim hastanesi olması noktasında gayretimiz sonuç verdi. İnşallah Battalgazi Eski Devlet Hastanesinin yanına 500 yataklı çok güzel bir hastane kuracağız. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin inşası devam ediyor. Fizik tedavi merkezimizin de yakında temelini atacağız. Dolayısıyla Doğanşehir’e 100 yataklı devlet hastanesi kuracağız. Mayıs ayında ihalesi yapılacak. Hekimhan’ı yaptık. Yeşilyurt Devlet hastanemizin yenilenme çalışmaları devam ediyor. Haziran ya da temmuz ayında açılmış olacak. Sağlık’ta Malatya’nın hiçbir problemi kalmıyor. Üniversitede sağlık turizmini paket kapsamında Malatya İnönü Üniversitesine aldırdık. Şu anda Pakistan ile bir anlaşma yapıldı. Pakistan’dan böbrek ve karaciğer hastaları Malatya’ya gelmeye başladı. TOKİ’de yaşlılarımız için yaşlı bakım ünitesi açılması için karar alındı ve yapılacak”

“MALATYA’NIN ÖNCELİĞİ ‘SU’DUR”

Önümüzdeki dönemde su konusuna yoğunlaşmak gerektiğini belirten Bakan Tüfenkci, “Sulama problemimizi halletmek için kapalı sistemi hayata geçirip tüm sularımızı göletlerle korumalıyız. Beyler deresi barajı bu yıl içerisinde açılacak, Arguvan’da Yoncalı Barajı çalışmaları da hızlandı” diye konuştu.