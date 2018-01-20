BAKAN İNCELEDİ

Recai Kutan Parkı Barguzu Sosyal Tesislerinde gerçekleşen proje sunum toplantısında Yeşilyurt Kültür Sarayı ile ilgili kapsamlı sunum yapıldı. Toplantıda ilk olarak söz alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Kültür Sarayı’nın ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak şekilde hizmete sunacaklarını dile getirdi. Gelişen ve değişen Malatya’nın vizyonuna uygun bir kültür sarayı ihtiyacının ortaya çıktığını belirten Polat, "Kültürel organizasyonlarla artık bölgesinde takip edilen bir ilçe hüviyetine ulaşan Yeşilyurt’ta bundan sonra daha geniş kapsamlı organizasyonlar planlıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak Karakavak bölgemizde Malatya Büyükşehir Belediyesine ait 270 dönümlük büyük parkın 25 dönümlük bölümüne Yeşilyurt Kültür Sarayını inşa edeceğiz. Selçuklu mimarisini örnek alarak projesini hazırladığımız Yeşilyurt Kültür Sarayımız fonksiyonel yapısı ve çok amaçlı salonlarıyla Malatya’nın sosyal, kültürel ve eğitim yapısına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Üç kat üzerinden inşa edilecek projemizde idari birim, üç büyük salon, kütüphane, sergi, atölyeler ve kafe alanlarımız olacak. 350 araçlık kapalı otopark, yeşil alanlar, kamelyalar ve dinlenme alanlarıyla her yönüyle değerli bir yatırımı kentimize kazandırmış olacağız" dedi.



"Değiştirmek, geliştirmek ve dönüştürmek temel hedeflerimiz arasındadır"



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise Malatya’nın sosyal ve kültürel hayatının zenginleşmesine katkı sağlayacak Yeşilyurt Kültür Sarayı projesinin hayata geçirilmesinin önemine değindi.

Geleceğe dönük bu tür yatırımların Malatya’nın ve Yeşilyurt ilçesinin gelişimine ışık tuttuğunu ifade eden Bakan Tüfenkci, "Yeşilyurt’u büyüten, geliştiren, değiştiren ve dönüştüren projelerle farkındalık oluşturan, Yeşilyurt’ta yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu hissettiren projelerle AK Parti Belediyeciliğinin ayrıntılarına kadar hissettiren bir anlayışla çalışan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat ve ekibine teşekkür ederim. Malatya Büyükşehir şemsiyesi altında bütün olarak değiştirmek, geliştirmek ve dönüştürmek temel hedeflerimiz arasındadır" ifadelerine yer verdi.



Malatya’nın cazibe merkezleri arasında yer aldığını da anımsatan Bakan Tüfenkci, "İnşallah kısa zamanda bu programın esaslarına geçildiği anda Malatya’da hızlı bir yatırım hamlesinin de gerçekleşeceğini biliyor ve görüyoruz. Değişen şehircilik alanında Yeşilyurt’umuz gerçekten Malatya’da farklı bir konuma sahiptir, yeni yerleşim alanları oluşan ilçemiz doğru ve gerçekçi planlamayla, vatandaşımızın rahat edeceği bir anlayışla hareket etmesi bizleri de kenti de mutlu etmektedir" dedi.

Yeşilyurt Kültür Sarayı projesinin bir ihtiyaçtan doğarak gelişen bir yatırım olduğunu kaydeden Tüfenkci, "Başta Yeşilyurt olmak üzere kentimize kültürel ve sanatsal açıdan önemli katkılar sunacak değerli bir projedir. Sadece Yeşilyurt ve Battalgazi’de olması yetmiyor Malatya’yı bir bütün olarak planlandığında her ilçemizin kendisine has ihtiyaçlarıyla beraber topyekün bir kalkınma ve şehirleşme hamlesini hep beraber yürütüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kültür Sarayı projesinin teknik detayları üzerine bilgiler aktardı. Toplantıya, Bakan Tüfenkci’nin yanı sıra Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile davetliler katıldı.



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