Bakan Fakıbaba ile Bakan Tüfenkci 7 sözleşme, 2 temel atma ve 3 açılışa katıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya Kırsal Kalkınma Yatırımları programı kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde 7 sözleşme, 2 temel atma ve 3 açılış töreni düzenlendi. Programlara Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de katıldı.

Bakan Fakıbaba, bugün temeli atılan, sözleşmesi imzalanan ve açılışı gerçekleştirilen projelerin toplam değerinin 41 milyon lira olduğunu belirterek bunun 18 milyon lirasının ise hibe olduğunu ifade etti. Artık TKDK projelerinden ücret alınmayacağını ifade eden Bakan Fakıbaba, "Mühendis, mimar arkadaşların hak ettikleri bir proje bedeli olacaktır. Benim değerli arkadaşlarım bana söz verdiler biz para almayacağız, halkın emrinde olacağız dediler. Biz halkın emrindeyiz. Biz halkın emrinde olan bir hizmet partisinde olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

"Kadınlarımız iş kuruyor, gençlerimiz kırsala dönmeye başlıyor"

Kırsalda kalkınma olmadan ülkenin kalkınamayacağını vurgulayan Fakıbaba, "Bu hibelerle kırsalda birçok kişinin hayatı değişti. Kadınlarımız çok başarılı işler yapıyor. Bir kadın kardeşimiz 30 bin lira destek almış ve mantar üretiyor. Yanında 2 çocuğu ve eşi. Eşi o kadar rahat duruyor ki yanında. Kaç para kazanıyorsun diye sordum. Ayda 5 bin lira kazandığını söyledi. Sanki o mantarlara çiftliğe çocukları gibi bakıyor. İnşallah bunları biz arttıracağız. Kadınlarımız iş kuruyor, gençlerimiz kırsala dönmeye başlıyor. Bu tesislere bakınca insanlarımız neler yaptığını görüyorum” şeklinde konuştu.

Güç odaklarının halkı birbirine kırdırmak için uğraştıklarını da dile getiren Bakan Eşref Fakıbaba, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"En azından 15 Temmuz'da güç odaklarının kimler olduğunu biz çok iyi gördük. Her işte bir hayır vardır. Biz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Keşke şehitlerimiz olmasaydı ama 15 Temmuz'u yaşamasaydık. 3 sene sonra bizi teslim alacaklardı. Valisini, belediye başkan adaylarını onlar atıyorlardı, milletvekillerini onlar belirliyorlardı. İş işten gitmiş olacaktı. Ondan sonra uydu bir Türkiye Cumhuriyeti. Bir taraftan küçücük bir alan kalmış onu da Avrupa Birliğine bağlamışlar adı da Türkiye Cumhuriyeti. Dediğim gibi keşke şehitlerimiz olmasaydı da biz bunu yaşamasaydık ama insanlarımız 15 Temmuz'dan ders çıkardı."

Bakan Tüfenkci de AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana tarıma büyük önem verdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çiftçileri destekleme adına bütçe imkanlarını zorladıklarını söyledi. Bakan Fakıbaba’nın da göreve gelmesiyle teşviklerin sadeleştirildiğini ve üretenin, ekenin, biçenin destekleneceği bir modele geçildiğini kaydeden Tüfenkci, "Bunun bir kısmını 2018 de ve 2019 hissedeceksiniz" diye konuştu.

"Biliyoruz ki geleceğimiz esasında gıda ve tarımda"

Tarıma her alanda büyük katkılar sunduklarının altını çizen Bakan Tüfenkci, bu yatırımların da hem bölgelere hem de ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu söyledi. Bir yandan sanayileşmeye önem verdiklerini ama aynı zamanda da tarımı ihmal etmediklerini belirten Tüfenkci, "Biliyoruz ki geleceğimiz esasında gıda ve tarımda. Eğer bir savaştan bahsediliyorsa, gelecek gıda savaşlarında. Biz gıda tarım alanının da kendisine yeten bir ülke konumuna gelebilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gerçekten elini taşın altına koydu. Bizler de üretilen tarım ürünlerinin ticareti noktasında Türkiyemize daha fazla katma değer sağlamak istiyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından TKDK tarafından Malatya Kırsal Kalkınma Yatırımları programı kapsamında 7 projenin sözleşmesi imzalandı. Aynı kapsamda 2 temel atma ve 3 açılış da bakanlar tarafından gerçekleştirildi.

Programa bakanların yanı sıra Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Milletvekili Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile çok sayıda davetli katıldı.