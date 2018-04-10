BAKAN DA KATILACAK

Fuarda 3 tane etkinlik düzenleyeceklerini belirten Akın, “Kırkım şenliğimize ve güneş enerjili paneli çekiliş törenlerine Ahmet Eşref Fakıbaba Bakanımız da katılacaklar. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Yetiştiricilerimizi de davet ediyorum. Kura çekimi müracaatlarımızı devam ediyor. Burada asıl önemli olan şey şu yetiştiricilere yüzde 100 hibeli güneş enerjili paneli ve kırkım makinesi dağıtmaktır. Bunlara bir nebze de olsa katkı sunmaktır” ifadelerini kullandı. Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak koyun keçi yetiştiricilerine ve üreticilere damızlık anlamında materyal sağlamak, destek olmak ve verimi yüksek olan hayvanları kazandırmak uğraşı içinde olduklarını aktaran Akın, bu kapsamda 4 günlüğüne Romaya’ya ziyarette bulunduklarını belirtti. Akın, “Özellikle gezdiğimiz çiftliklerde Romanya’daki çiftliklere baktığımızda hem arazi anlamında hem hayvan anlamında hem de yetiştiriciliği daha etkin bir şekilde hayvan sayısının da yüksek olması münasebetiyle Romanya’da bazı girişimcilerle şirketlerle oradaki yetiştiricilerle ilgililerle görüşerek Malatyamızda da bir damızlık çalışması yapacağız. Bunların kredilerini çıkaracağız sözleşmelerini yapacağız ve kontrolleri bütün aşıları yapıldıktan sonra ülkemize ilimize Malatya’mıza özellikle de yetiştiricilerimize bu hayvanlarımız temin edeceğiz. Burada talepte bulunmak isteyen bütün yetiştiricilerimize biz bir toplantı yapıp biz bunu anlatacağız ama asıl önemli olan şu bu ırklar Malatya’da özellikle de verimi düşük olan hayvanların ikizlik oranı yavru oranları et ve süt verimi düşük olan hayvanların verimini arttırması anlamında koç sağlayabilme damızlık hayvan sağlayabilme ve kendi işletmesindeki hayvanın 100 tane 200 tane ama hayvanının yüksek olmasından dolayı alamayanlara da bir şekilde bu hayvanları alarak damızlık materyallerin arttırılması noktasında ilimizi hayvan sayısının arttırılması noktasında bir çalışma yapacağız. Bu çalışmamızı bir an önce hayata geçireceğiz. Bizi dinleyen yetiştiricilerimize tavsiyemize muhakkak bizimle irtibata geçsinler bu konuda biz bu toplantıyı da zaten muhakkak yapacağız ziraat bankası müdürümüzü de çağıracağız ilgili o şirket görevlilerini Romanya’daki Türkiye disparatörünü çağırarak burada amacımız Malatya’daki hayvan varlığını artırmak. Hem üreticiyi hem tüketiciyi ilgilendiren bir konu da bizim üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmektir” diye konuştu. busabahmalatya.com