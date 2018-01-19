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BAKAN ALBAYRAK'A SORDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Doğanşehir Dedeyazı’nda sadece bir doğa katliamının yaşanmadığını aynı zamanda maden işletmecisinin halka karşı güç gösterisine dönüştüğünü belirterek, “Maden doğayı, maden işletmecisi halkı tehdit ediyor” dedi.

BAKAN ALBAYRAK'A SORDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Doğanşehir Dedeyazı’nda sadece bir doğa katliamının yaşanmadığını aynı zamanda maden işletmecisinin halka karşı güç gösterisine dönüştüğünü belirterek, “Maden doğayı, maden işletmecisi halkı tehdit ediyor” dedi.

SİNEM
SİNEM
19 Ocak 2018 Cuma 11:35
BAKAN ALBAYRAK'A SORDU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Doğanşehir Dedeyazı’da uzun süredir halkı mağdur eden maden ocağına verilen izni ve yarattığı sonuçları ele alan yazılı bir açıklama yaptı.

“SULAR, OTLAKLAR, YOLLAR MADEN OCAĞINDAN ETKİLENDİ”

Ağbaba, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Malatya Doğanşehir ilçesine bağlı Dedeyazı Mahallesi’nde açılmak istenen maden işletmesi mahalle sakinlerinin tepkilerine sebep olduğunu belirterek “Dedeyazı Mahallesi’nde yaşayan ve tek geçim kaynakları tarım ve hayvancılık olan vatandaşlar her gün tozun pisliğin içinde olduklarını, sularının kuruduğunu, ağaçlarının zarar gördüğünü, maden işletmesinin köyün dört bir yanında yol açıp kendi kullandıkları yolu tahrip ettiğini, sulara mikrop karıştığını, otlakların tozun içinde olmasından dolayı hayvanların hastalandığını belirterek eylem yapmış, maden ocağına yürüyen vatandaşlar tepkilerini dile getirmişlerdir” sözlerini kaydetti.

“JANDARMA KÖYÜ ABLUKAYA ALDI”

Maden işletmesi yetkililerinin köylüleri tehdit ettiklerini, ne kadar eylem yapılırsa yapılsın madeni işletmeye devam edecekleri yönünde beyanda bulunduklarının iddia edildiğini kaydeden Veli Ağbaba, “Köylüler tarafından tehdit iddialarının ardından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Köylülerin söyleminden ve suç duyurusundan sonra işletme yetkilisi hakkında işlem yapılması beklenirken, köy jandarma ablukasına alınmıştır. Köylülerin yeni bir eylem yapmalarını engellemek için verilen mücadele, işletmenin çevreye zararını engellemek için verilmemektedir” ifadelerini kullandı.

BAKAN ALBAYRAK’A SORULAR

Verilen hiçbir iznin, açılan hiçbir tesisin halkın huzurundan ve sağlığından daha önemli olamayacağını ve verilen iznin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini kaydeden Ağbaba, protesto gösterilerinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından cevaplandırılması isteğiyle TBMM Başkanlığına konuyla ilgili soru önergesi verdi. Ağbaba, Bakan Albayrak’a, “Dedeyazı Mahallesi’ne maden işletmesi hangi tarihte verilmiştir? İşletmenin ÇED raporu var mıdır? İlgili yasal izinler tamamlanmış mıdır? İşletmenin mahalleyi deyim yerindeyse işgal ettiği, gece gündüz dinamit patlattıkları, evlerde hasara yol açtığı iddiaları doğru mudur? Bu konuyla ilgili bakanlığınıza ulaşan şikayet var mıdır? Bakanlığınız tarafından maden işletme ruhsatı verilmeden önce maden sahasına yakın bölgede yaşayan vatandaşların görüşleri alınmakta mıdır? Yapılan yatırıma sadece para yönüyle bakmak sosyal devlet anlayışı ile çelişmemekte midir? Mahalle sakinlerinin ısrarla maden ocağına karşı çıkmasına rağmen, ocak işletmecisinin ısrarla maden çıkarmak istemesi ileride telafisi mümkün olmayan daha büyük sorunları beraberinde getirecektir. Bakanlık olarak konuyla ilgili bir tasarruf düşünülmekte midir? Mahalle sakinlerinin daha önce köye hiç ambulans bile gelmediğini, ancak maden işletmesinin faaliyete geçmesinin ardından hastalıkların arttığını, makinelerin sesinden uyuyamadıklarını, sık sık elektriklerin ve suların kesildiğini, çeşmelerden çamurlu su aktığını ifade etmektedir. Dedeyazı Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların belirtilen şikayetleri için hiç inceleme yapılmış mıdır? Sorunların yerinde incelenmesi için müfettiş görevlendirilmesi düşünülmekte midir?” sorularını yöneltti. (Bülten)

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 19.01.2018 11:39
Anahtar Kelimeler:
Veli AğbabaMadenDoğanşehirMalatyaBusabah
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