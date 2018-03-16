BAKAN AĞBAL'IN VALİLİK VE AK PARTİ ZİYARETİ

Ali Kaban tarafından valilik girişinde karşılanan Bakan Ağbal, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ağbal, Malatya'nın her geçen gün büyüyen ekonomisi ile göz doldurduğunu söyledi. Ağbal, "Gerçekten yapılanları duydukça büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Hükümet olarak Malatya’da birçok yatırım yapıyoruz, belediyemizin çok başarılı çalışmaları var. Belediye başkanımıza başarılar diliyor, çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Cazibe merkezleri programının tebliğe yayınlandığını ifade Bakan Ağbal, "Ben inanıyorum ki cazibe merkezleri kapsamında Malatya en çok ilgi çekecek illerimizin başında gelecek diyebilirim. Bölgelerin gelişmesi noktasında cazibe merkezi programıyla önemli bir atılımı başlattık, teşvikleri genişlettik, en son cazibe merkezleri programı noktasında yapılacak yatırımlarda enerji teşviki getirdik. Bu da üretim maliyetlerini aşağıya çekecek olan önemli bir destek. Vergilerde, primlerde uzun bir dönem için indirimlere gittik. Malatya’da bu yeni teşvik sisteminin genişletmekte olan yatırımları katlayacağına ve istihdamı artıracağına ve Malatya'nın ekonomisine önemli katkılar vereceğine inanıyorum" diye konuştu.

VALİLİK ZİYARETİNİN ARDINDAN AK PARTİ!YE ZİYARET

Malatya’da bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı’yı ziyaret etti. Ağbal, yeniden il başkanlığına seçilen Kahtalı’ya hayırlı olsun dileklerini iletti.Günü birlik programla Malatya’ya gelen Maliye Bakanı Ağbal, ziyaretlerinin son durağı olarak AK Parti İl Başkanlığına geçti.

Ziyarette konuşan AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “AK Parti il teşkilatımıza ve Malatya’mıza yapmış olduğunuz ziyaretten dolayı, Malatya’nın sorunlarına vereceğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Malatya teşkilatı olarak 13 ilçemizin ve il ana kademe ve kadın kolları kongrelerini tamamladık. 31 Mart'ta da gençlik kollarımızın kongresini tamamlayarak, tamamen bundan sonraki süreçte 2019 yılında yapılacak olan seçimlerde teşkilatlar olarak mahalle başkanlarımızla, sandık yönetimlerimizle, müşahitlerimizle birlikte önümüzdeki süreçte olacak yerel ve genel seçimler için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Bu anlamda Malatya’da bizden önceki 5 arkadaşımız da ve biz de beraber teşkilatlarımız hiçbir zaman fesih yememiş, her zaman kendi içerisinden çıkartıp güçlü bir teşkilatımız var. Malatyalı hemşehrilerimiz de ilk günden beri AK Parti’ye, Sayın Cumhurbaşkanımıza büyük bir destek veriyor. Son seçimlerde yüzde 70 gibi bir destekle ve 107 bin üyemizle beraber AK Parti’ye büyük bir destek veriyor Malatya'mız" dedi.

“BİTECEKSE BUGÜN BİTSİN, YARINA NEDEN KALSIN”

Maliye Bakanı Naci Ağbal ise yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ettiğini ifade ederek, "Ben bugün Malatya’da olmaktan, sizleri burada ziyaret etmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Yapılan kongrelerde güven tazeleyen yeni dönemde sorumluluk üstlenen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, Allah yardımcıları olsun. Bugüne kadar bu görevlerde bulunan kardeşlerimiz nasıl bu bayrağı en yukarılara taşıdılarsa sizin başkanlığınızda teşkilat olarak bayrağı daha da yukarılara taşıyacaklarına yürekten inanıyoruz. Teşkilatlarımız her zaman tabanla, milletle bir. Milletin yanında bugüne kadar çok güzel faaliyetler yaptılar. Bizim en büyük gücümüz teşkilatlarımız. Bizde işleri yarına bırakma yok. Bitecekse bugün bitsin, yarına neden kalsın" şeklinde konuştu.

Bakan Ağbal’ın ziyaretine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve üyeler de katıldı.busabahmalatya.com

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