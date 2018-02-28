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BAHRİ MAHALLESİ'NDE ALT YAPI ÇALIŞMALARI

Akçadağ ilçesi Bahri Mahallesi’nde 5,7 milyon TL değerindeki 47 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarının 40 kilometrelik kısmını tamamladı.

BAHRİ MAHALLESİ'NDE ALT YAPI ÇALIŞMALARI

Akçadağ ilçesi Bahri Mahallesi’nde 5,7 milyon TL değerindeki 47 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarının 40 kilometrelik kısmını tamamladı.

busabahmalatya
busabahmalatya
28 Şubat 2018 Çarşamba 15:57
BAHRİ MAHALLESİ'NDE ALT YAPI ÇALIŞMALARI

Malatya merkez, ilçe ve mahallelerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı çalışmaları gerçekleştiren MASKİ Genel Müdürlüğü, büyükşehir süreciyle beraber Malatya’nın tamamında ihtiyaç doğrultusunda altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında Akçadağ ilçesi Bahri Mahallesi’nde içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmaları devam ediyor.

23 KİLOMETRESİ TAMAM

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, Malatya’nın sağlam altyapıya kavuşması için yapılan yatırımlarla şehrin bugününü ve yarınını planladıklarını ifade etti. Özdemir, “Gelecek yıllarda karşımıza çıkabilecek sorunları minimuma indirmek için çalışıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında Bahri Mahallesi’nde maliyeti 5,7 milyon TL olan 20 kilometrelik içme suyu ve 27 kilometrelik kanalizasyon altyapı çalışmalarımız devam ediyor. 20 kilometrelik içme suyu hattı çalışmamızın 17 kilometrelik kısmını tamamladık. 400 adet abone bağlantısının 120 adedini gerçekleştirdik. 27 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmalarımızın ise 23 kilometrelik kısmını tamamladık. Bu kapsamda 230 adet parsel ve 416 adet muayene bacası çalışması gerçekleştirdik. Malatya genelinde ve Bahri’de çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizin içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını büyükşehre yakışır bir şekilde inşa etmek için 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Tüm çabamız gelecek nesillere daha sağlam altyapılı bir Malatya bırakmak” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 28.02.2018 16:34
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MASKİAkçadağBahri47 Kilometrelik Içme SuyuBusabah Malatya
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