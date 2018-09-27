Battalgazi Belediyesi ve Turgut Özal Üniversitesi ortaklaşa aşure programı organize etti. Katılımın yoğun olduğu program Turgut Özal Üniversitesi Kampüsü'nde yapıldı.

Programda bir konuşma yapan Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Şimdi MalatyaTurgut Özal Üniversitesi 8.Cumhurbaşkanımızın adını taşıyan Turgut Özal Üniversitesinin Rektörü olmaktan gurur duyuyorum. Sizlerinde gördüğü gibi kayısının, tarımın, birçok medrese ile ünlü olan ilçemizin yerinde konuşma gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde rahmetli TurgutÖzal'ın mezarını ziyaret ettik, ailesiyle görüştük Burada rahmetli Turgut Özal'ın ismini taşıyan bir üniversite kurulduğunu anlattık. Bugün burada aşure etkinliğini hep birlikte, sizlerinde katılımıyla yapıyoruz. Aşure birlik beraberliğin göstergesidir. Aşurede çeşitlilik var. Öğrencilerimizin, ağzı dili,gözü kulağı olacağım. Binalardan çıkıp, bahçelerde,çiftliklerde çalışan bilim insanı olalım, üretelim” ifadelerine yer verdi.

“BURASI ARTIK MALATYA’NIN ORTAK PAYDASI”

Malatya'da ikinci üniversitenin kurulması gerektiğini daha önceki yıllarda sık sık gündeme getiren Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da,“Askeriyeden ilk yer alan bizizdir.O zaman askeri yetkililerle görüşmeler sağladım. Çocuklarımız burada okusun, buranın insanları tarım ile geçimini sağlayan insanlardır dedim. Tabi imzalar hazırlandı ve o zaman ki rektör ile görüştüm burada meslek yüksekokulunun açılması için. Üniversite senatosu karar aldı, su ürünleri ve ziraat fakültesinin açılması için Bakanlığa müracaatlarımız yaptık ve su ürünleri ve ziraat fakültesinin açılmasını sağladık. Biz o zaman neden 2 fakülte 5 tane meslek yüksekokul açılsın istedik? YÖK’ün genel kurulunda şu hadise vardı: ‘Bir yerde en az 3-4 meslek yüksekokulu ve iki tane fakülte olmazsa oraya ikinci bir üniversite açılmaz’ dediler. Bizde onun için onun alt yapısını hazırlayıp talebimizi doğru yapalım dedik. Bizler Anadolu’yu ana yurt yapan medeniyetler merkezi destan şehrini mazisine layık istikbale hazırlamak için buradayız. Bizim yükümüz ağır ve zordur. Battalgazi’nin kültürel değerlerinin ayağa kaldırılması ve hafızasını koruyan bir şehir olması noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hükûmetimiz, buranın ismine yakışır bir üniversite olması noktasında çalışma içerisinde olacaktır. Malatya iki tane cumhurbaşkanı çıkarmıştır. Biri İsmet İnönü, bir diğeri ise Turgut Özal’dır. İsmet İnönü’nün adına bir üniversite vardı. Burası da Turgut Özal Üniversitesi oldu. Burası artık Malatya’nın, Türkiye’nin ortak paydasıdır. Bu üniversitenin, rahmetlinin şanına, şerefine ve yaptığı işlere yakışır bir üniversite olması noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Buranın çevre düzenlemesi ile ilgili alt yapı ve yollarının yapılması noktasında çabalarımızı göstereceğiz. Doğalgazımızda geldi, ana arterlerimizde Malatya Büyükşehir Belediyemiz tarafından açılacak. Cumhurbaşkanımızın da buraya çok büyük bir hassasiyet gösterdiğini biliyorum. Bizlerde yerel yöneticiler olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Buranın bir şehir üniversitesi olması, şehirle bütünleşmiş bir üniversite olması için çalışacağız” şeklinde konuştu.