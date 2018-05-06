Baharın Müjdecisi 6 Mayıs

Hıdırellezin şekilleniş geçmişine bakıldığında iseşu rivayet karşımıza çıkıyor:

“Hızır ve İlyas Peygamberin yeryüzünde buluşup darda kalanlara, isteği olanlara, yardım ettiği rivayet edilen gün. Hızır’ın karada, İlyas’ın denizde hiç umulmayan bir zamanda çıkıp geldiği söyleniyor.6 Mayıs aynı zamanda baharın başlangıcı, bereket ve bolluğa adım atılan gün olarak yorumlanıyor.”

Öte yandan Malatya da çeşitli kutlamalara ev sahipliği yaptı. Kernek Şelalesi’nde dualar edildi. Vatandaşlar kağıtlara çeşitli dilekler yazıp, şelalenin suyuna bıraktı.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi