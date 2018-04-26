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Az Konuşup Çok Çalışamaya Devam Edeceğiz

AK Parti Milletvekili Aday Adaylığını açıklayan Mehmet Hanifi Yılmaz, BUSABAH gazetesini ziyaret ederek hayır için yarışacakları dile getirdi. Yılmaz, “Süreç kısa, biz az konuşup çok çalışamaya devam edeceğiz” dedi.

Az Konuşup Çok Çalışamaya Devam Edeceğiz

AK Parti Milletvekili Aday Adaylığını açıklayan Mehmet Hanifi Yılmaz, BUSABAH gazetesini ziyaret ederek hayır için yarışacakları dile getirdi. Yılmaz, “Süreç kısa, biz az konuşup çok çalışamaya devam edeceğiz” dedi.

26 Nisan 2018 Perşembe 11:48
Az Konuşup Çok Çalışamaya Devam Edeceğiz

24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerin yapılacağının açıklanmasının ardından aday adayları da başvurularını yapmaya başladılar. Başvurusunun ardından BUSABAH gazetesini ziyaret ederek kamuoyuna AK Parti Aday Adaylığını açıklayan Mehmet Hanifi Yılmaz, önemli projeleri olduğunu kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi Memet Bozkurtoğlu,  2018 yılı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ülkeye hayırlar getirmesini dile getirdi.

“SEÇİMLERE HAZIRIZ”

BUSABAH gazetesi olarak seçimlere hazır olduklarını dile getiren Bozkurtoğlu, “24 Haziran’da yapılacak olan bu erken seçimin Malatya’mız adına da iyi sonuçlar getirmesini temenni ederken aday adaylarımızın çok olduğunu görmek gazeteci olarak bizi sevindiriyor. Yeni isimleri tanımak, yeni yüzleri görmek gazeteci olarak büyük keyif verici. Aday adaylarımıza başarılar diliyoruz. Aday adaylık sürecinin kısa olması da ‘erken kalkan yol alır’ misali aday adaylarımızın avantajı olacak. BUSABAH gazetesi olarak seçimlerde kamu görevini en şekilde yapacağımızı söyleyebilirim. Ekip olarak erken genel seçimlere hazır olduğumuzu beyan etmek istiyorum” diye konuştu.

BU BAĞLAMDA ‘HAYIR’ İÇİN YARIŞACAĞIZ

Az konuşup çok konuşmaya gayret göstereceklerini belirten AK Parti Milletvekili Aday Adayı Mehmet Hanifi Yılmaz, “Malatya ilinden 27. Dönem AK Parti Aday Adaylığına başvurumu yaptım. İnşallah hayırlı bir süreç olarak değerlendirmeye çalışacağız. Elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. Süreç kısa, biz az konuşup çok çalışamaya devam edeceğiz. Önümüzde zorlu bir yol var. AK Parti’de seçimlerin açıklanmasından sonra bir bayrak yarışı başladı. Tabi AK Parti her zamanki gibi bayrak yarışını ‘hayır’ yarışına dönüştürenlerin partisidir. Öyle olmaya da devam edecek. Biz de o adaylardan biriyiz. Bu bağlamda ‘hayır’ için yarışacağız. Nasip olur Allah da yardım ederse bu uğurda genç olmamızın vermiş olduğu enerji ile fikir üretip bu ürettiğimiz fikirleri sonuna kadar kamuoyunda değerli kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları, iş adamları ve bütün halkın nezdinde kabul gördükten sonra bu projeleri eyleme geçirmek istiyorum” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah GAZETESİ 

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Hanifi YılmazMilletvekiliAday AdaylığıMalatya
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