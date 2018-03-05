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AZ KALSIN CANINDAN OLUYORDU!

Malatya'da hafif ticari aracın refüje çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

AZ KALSIN CANINDAN OLUYORDU!

Malatya'da hafif ticari aracın refüje çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

busabahh
busabahh
05 Mart 2018 Pazartesi 10:56
AZ KALSIN CANINDAN OLUYORDU!

Kaza Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yasin Dalkılıç yönetimindeki 44 AJ 590 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüje çarptı.



Takla atarak yaklaşık 15 metre sürüklenen araçta bulunan sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine yapılan ilk müdahelesinin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.  Kaza sonrası yapılan incelemelerin ardından araç çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.  busabahmalatya.com 

 

İHA

Son Güncelleme: 05.03.2018 11:13
Anahtar Kelimeler:
MalatyaHafif Ticari AracınYasin DalkılıçKaza
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