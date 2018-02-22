AYVALI KÜLTÜR MERKEZİNE KAVUŞACAK

İlk başta ilçe merkezlerinde yapılan kültür merkezleri, kalabalık mahallelerde de hayata geçiriliyor. Daha önce belde olan Darende ilçesinin Ayvalı Mahallesine Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür Merkezi yapılıyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 4 bin 100 m2’lik bir arsa üzerine yapılan kültür merkezinin oturum alanı 400 metrekare, toplam kapalı inşaat alanı ise 800 metrekareden oluşuyor.



Bodrum+zemin kattan oluşan Kültür Merkezi projesi içerisinde; 4 adet atölye, çay ocağı, su deposu, idari bölümler, çok amaçlı salon, mescit, lavabo gibi bölümler bulunuyor.

Kaba inşaatı bitme aşamasına gelen kültür merkezi, ince imalata hazır hale getirildi. Elektrik ve mekanik imalatı yüzde 50 oranında tamamlanan merkezin bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

