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Ayrıştırılarak Yok Sayılıyoruz

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Battalgazi İlçe Başkanı Basri Çimen, TSK personeline maaşlarında iyileştirme yapıldığını ancak TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli memurların adeta yok sayılarak ve ayrıştırılarak bu iyileştirmeden mahrum edildiğini belirterek gerekli düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini talep etti.

Ayrıştırılarak Yok Sayılıyoruz

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Battalgazi İlçe Başkanı Basri Çimen, TSK personeline maaşlarında iyileştirme yapıldığını ancak TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli memurların adeta yok sayılarak ve ayrıştırılarak bu iyileştirmeden mahrum edildiğini belirterek gerekli düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini talep etti.

27 Nisan 2018 Cuma 17:24
Ayrıştırılarak Yok Sayılıyoruz

Başkan Çimen basın açıklaması yaparak; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli devlet memurlarının aynı yerde görev yapan subay, astsubay ve uzman erbaşların maaşlarına yapılan 400 TL’lik iyileştirme payından mutlaka yararlanması gerektiğini belirtti.

Çimen, Sivil Memurlar Sendikası olarak TSK personeline verilen zamdan herhangi bir şekilde rahatsız olmadıklarını, bilakis memnun olduklarını, verilen zam miktarının az bile bulduklarını söyleyerek, kendilerini rahatsız eden algının ise TSK’da görevli devlet memurlarının yok sayılarak ayrıştırılmaya tabi tutulması olduğunu ifade etti.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Sivil Memurlar SendikasıBasri Çimen
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