Ayrıştırılarak Yok Sayılıyoruz

Başkan Çimen basın açıklaması yaparak; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli devlet memurlarının aynı yerde görev yapan subay, astsubay ve uzman erbaşların maaşlarına yapılan 400 TL’lik iyileştirme payından mutlaka yararlanması gerektiğini belirtti.

Çimen, Sivil Memurlar Sendikası olarak TSK personeline verilen zamdan herhangi bir şekilde rahatsız olmadıklarını, bilakis memnun olduklarını, verilen zam miktarının az bile bulduklarını söyleyerek, kendilerini rahatsız eden algının ise TSK’da görevli devlet memurlarının yok sayılarak ayrıştırılmaya tabi tutulması olduğunu ifade etti.