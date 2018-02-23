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“AYRIM YAPMIYORUZ”

25 Şubat Pazar günü yapılacak olan Battalgazi Esnaf ve Sanatkârlar Odası seçiminde ilk günkü heyecanıyla aday olduğunu açıklayan Battalgazi Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Adil Culha, kendilerine tevdi edilen görevi hiçbir ayrım yapmadan hakkaniyet ölçüleri içerisinde yerine getirme gayreti içerisinde bulunduklarını ifade ederek, “Çalışmak bizden takdir, Allah'tandır” dedi.

“AYRIM YAPMIYORUZ”

25 Şubat Pazar günü yapılacak olan Battalgazi Esnaf ve Sanatkârlar Odası seçiminde ilk günkü heyecanıyla aday olduğunu açıklayan Battalgazi Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Adil Culha, kendilerine tevdi edilen görevi hiçbir ayrım yapmadan hakkaniyet ölçüleri içerisinde yerine getirme gayreti içerisinde bulunduklarını ifade ederek, “Çalışmak bizden takdir, Allah'tandır” dedi.

busabahh
busabahh
23 Şubat 2018 Cuma 11:03
“AYRIM YAPMIYORUZ”

Battalgazi Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Adil Culha, 25 Şubat’ta gerçekleştirilecek Esnaf ve Sanatkârlar Odası seçiminde aday olduğunu açıkladı. Dün odada yaptığı açıklamayla göreve geldikten sonra önemli çalışmalara imza attıklarını dile getiren Culha, bu başarının sırrının bireysel başarıdan çok oluşturdukları ekip ile beraber yapılan doğru işlerin olumlu sonuçları olarak yorumladıklarını söyledi.

Yaptıkları çalışmayı hiçbir zaman bir yük olarak görmediklerini ifade eden Başkan Culha, “20 Şubat 2010 tarihinde oda yönetimine geldiğimizde hizmette zihniyet ağını geliştirerek odamızı sadece üye ihtiyaçlarını karşılayan bir kurum olmaktan çıkarıp,  ilçemizin ve şehrin genelinin sorunlarına çözüm önerileri getiren bir kurum haline getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Son Güncelleme: 23.02.2018 13:02
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MalatyaBusabahmalatyaBattalgazi Esnaf Ve Sanatkârlar Odası Başkanı Adil ÇulhaAdil Culha
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